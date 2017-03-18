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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 100
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:55

Пух
А были прецеденты по первичке, кроме всяких войцеховских ?
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:10

  fox767676 написав:Пух
А были прецеденты по первичке, кроме всяких войцеховских ?

Конечно, тут дело в экономической нестабильности нашей страны, есть большая вероятность покупать за 2000 м.кв, апродавать за 1500 м. кв. Я и сам так однажды попал, ну слава богу что хоть все достроили и сдали
Пух
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:22

  fox767676 написав:Пух
А были прецеденты по первичке, кроме всяких войцеховских ?


У меня было в 2009. Брал по 1100. Потом стало дешевле и с ремонтом.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:34

  Пух написав:
  fox767676 написав:Пух
А были прецеденты по первичке, кроме всяких войцеховских ?

Конечно, тут дело в экономической нестабильности нашей страны, есть большая вероятность покупать за 2000 м.кв, апродавать за 1500 м. кв. Я и сам так однажды попал, ну слава богу что хоть все достроили и сдали


Тобто так як Ви написали не було.

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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:37

  airmax78 написав:
Район Киева попал в двадцатку лучших в мире

Район Золотых Ворот в Киеве занял 16 место в рейтинге лучших районов мира по версии британского журнала "Time Out". Издание опубликовало список 49 лучших районов мира, где отметило улицу Рейтарскую, Ярославов Вал и Гончара, которые "меняются со скоростью метеорита".


Странно что не Осокорки. Бальзам на душу.

И не Рыбальский
  Пух написав:изумительный рейтинг, мне как коренному киевлянину странно такое было читать, с моей точки зрения в киеве жить становится все хуже и хуже

мне как некоренному тоже: с двух сторон на перекрестке зеленый забор уже несколько лет. Также напротив СБУшки и на Ярославом Валу сразу возле метро. Квартал вокруг метро и оперетты запаркован ведрами. Убитая улица БЖ. А так то да, ностальжи.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:43

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Странно что не Осокорки. Бальзам на душу.

И не Рыбальский

На Рыбальский еще добраться надо - метро там пока нет - урбанисты не уважают локации, куда можно добраться только на ТС с ДВС.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:54

  Ромасик написав:
  Пух написав:изумительный рейтинг, мне как коренному киевлянину странно такое было читать, с моей точки зрения в киеве жить становится все хуже и хуже

мне как некоренному тоже: с двух сторон на перекрестке зеленый забор уже несколько лет. Также напротив СБУшки и на Ярославом Валу сразу возле метро. Квартал вокруг метро и оперетты запаркован ведрами. Убитая улица БЖ. А так то да, ностальжи.

А я, как человек в Киеве поселившийся относительно недавно, но при этом успевший многие позитивные изменения своими глазами, не могу не согласиться с этим рейтингом. 10 лет назад, когда я приехал в Киев, на Ярославовом Валу было так грустно, что я был рад зайти в кафе Ярославна (или как-то так). Сейчас эта улица полна отличных заведений. Отреставрированы два самых красивых дома на улице, приведены в порядок тротуары, сделана отличная велодрожка (если бы на ней еще не парковались разные де6илы). Улица Золотоворотская, и Франка приведены в порядок - по ним стало приятно ходить (в отличие от 10 лет назад). Чего стоит райончик вокруг велотрека. В целом район преобразился и с рейтингом сложо не согласиться. Да, есть заброшенная Львовская площадь - ждущая своего часа. И недострой в Обсерваторном переулке. Жители соседнего с Золотыми Воротами микрорайона по-прежнему ждут метро. Но в целом стало очень сильно лучше именно в этой части города. Что и было справедливо отмечено составителями рейтинга.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:20

airmax78 согласен, на Ярославом Валу отреставрировали много красивых домов. Но есть и такое себе (там где банк Конкорд). Наливайки - не знаю, не особо связываю с ними комфорт своей жизни. Много наливаек захватывает тротуар. Общий комфорт пользования этим районом не привлекает.
О рейтинге сложно говорить - нужно везде побывать. Как-то европейских столиц особо не видно в нем.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:21

знайшовся один з тих кто розігнав ціни на нерухомість

Як тільки Андрій Клочко став депутатом Верховної Ради ("Слуга народу"), його 70-річна мати одразу почала скуповувати різну дорогу нерухомість. Раптове збагачення мами нардеп пояснив опікою його сестри-бізнесменки та її чоловіка.
Першу ділянку його мати купила у 25 кілометрах від Києва. У липні 20-го Наталія Клочко купує тут землю. За ринковою вартістю її ділянка коштує близько двох мільйонів гривень. У 2021-му у Наталії Клочко з’являється таунхаус на 150 квадратів під Броварами. Ціна там теж під два мільйони гривень.

У серпні жінка отримала відразу дві квартири на 67 і 199 квадратів і маленьке приміщення в Києві ЖК "Рів'єра". Поруч - метро, ​​вихід до пляжу на Дніпрі. Вартість нерухомості - близько 9,5 млн грн.
У минулому році жінка також придбала автомобіль Tesla Model X. Ціни на такі машини на вторинному ринку стартують від 1,2 млн грн.
Після розголосу події нардеп Клочко написав пост в Facebook, де розповів, що матері допомагає його сестра Олена Грузицька, яка є "забезпеченою людиною". Також за версією Клочка, чоловік сестри очолює філію міжнародної компанії.

Виявилося, що його сестра, Олена Грузицька, почала обростати найдорожчою нерухомістю саме тоді, коли її брат став нардепом.

У серпні вона купила квартиру в тому ж ЖК, що і мама. Того ж дня. За прайсом забудовника, ці приміщення повинні обійтися їй майже в чотири мільйони гривень.

Також вона купила квартиру на Крюківщині майже за мільйон гривень. Третє приміщення сестра купила на Троєщині у березні 21-го року. Приміщення у 106,3 кв.м на Драйзера. Якщо житло продавалося із ремонтом, то така квартира коштує на ринку від 2,5 мільйона гривень.

"Якщо до активів матері Клочка додати активи його сестри, вийде близько 20 млн грн. І це за два роки", - зазначають журналісти.

Після цих покупок журналісти вирішили перевірити, чи дійсно так добре заробляють родичі Клочка, щоб мати можливість купувати собі і мамі нерухомість і машини.

"Нардеп всіх публічно обманює", - констатують журналісти.

Журналісти з'ясували, що чоловік і жінка живуть у висотці на Троєщині. А сестра нардепа не має ніякого бізнесу і навіть не реєструвалася ФОПом. Вона виявилася співробітницею стоматологічної клініки.

"Клочко розповідає про мільйони, успішний бізнес, а в реальності - ні мільйонів, ні бізнесу офіційно у сестри немає", - йдеться в сюжеті.

Також виявилося, що ніякого бізнесу немає і чоловіка сестри "слуги народу" Сергія Грузицького. Він працює в компанії, що займається виробництвом алюмінієвих профілів. І офіційна його зарплата там - 28 000 гривень.

"Із 2018 по 2020 роки Грузицькі разом заробили 1 млн 35 тис. гривень. І цього навіть не вистачає на Теслу, яку сестра Клочка презентувала мамі", - зазначають журналісти.

Сам Клочко на питання журналістів "Звідки у вашій сім'ї таке майно на мільйони?" не відповів. Також не захотіла спілкуватися і сестра нардепа.

Андрій Клочко пройшов в Раду за списками "Слуги народу" і зараз очолює Комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Журналісти припускають, що "слуга народу" неофіційно заробляє гроші і не декларує їх.

За даними журналістів, нардепи отримують щомісячні доплати від Офісу Президента - "за правильні голосування, хорошу поведінку, щоб не розбіглися".

"Логічно припустити, що фонд доплат не формується з кишені президента або керівника його Офісу. Це частково гроші тих самих олігархів, проти яких "слуги" нібито активно ведуть боротьбу. Частково - "подяка" від учасників "Великого будівництва", які отримують мільярдні державні підряди", - йдеться в сюжеті.

Журналісти називають розмір доплат від $ 20 тис. до $ 50 тис. на місяць.

"Якщо вивести середнє, то виходить десь $ 400 тис. на рік, за два роки майже $ 1 млн. Майже стільки, скільки сім'я Клочка інвестувала в нове і дороге. Це ж треба, який збіг!" - резюмують журналісти.
R12
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:23

  Frant написав:Значить, Ви пам'ятаєте Київ 1970-1980-х років, з його парками, гастрономами, майже порожніми вдень дорогами. Без 25-поверхової забудови на периферії і з мінімумом понаїхів.

гастрономами, майже порожніми :lol:
Ромасик
 
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