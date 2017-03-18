Додано: Вів 12 жов, 2021 12:21

Як тільки Андрій Клочко став депутатом Верховної Ради ("Слуга народу"), його 70-річна мати одразу почала скуповувати різну дорогу нерухомість. Раптове збагачення мами нардеп пояснив опікою його сестри-бізнесменки та її чоловіка.

Першу ділянку його мати купила у 25 кілометрах від Києва. У липні 20-го Наталія Клочко купує тут землю. За ринковою вартістю її ділянка коштує близько двох мільйонів гривень. У 2021-му у Наталії Клочко з’являється таунхаус на 150 квадратів під Броварами. Ціна там теж під два мільйони гривень.



У серпні жінка отримала відразу дві квартири на 67 і 199 квадратів і маленьке приміщення в Києві ЖК "Рів'єра". Поруч - метро, ​​вихід до пляжу на Дніпрі. Вартість нерухомості - близько 9,5 млн грн.

У минулому році жінка також придбала автомобіль Tesla Model X. Ціни на такі машини на вторинному ринку стартують від 1,2 млн грн.

Після розголосу події нардеп Клочко написав пост в Facebook, де розповів, що матері допомагає його сестра Олена Грузицька, яка є "забезпеченою людиною". Також за версією Клочка, чоловік сестри очолює філію міжнародної компанії.



Виявилося, що його сестра, Олена Грузицька, почала обростати найдорожчою нерухомістю саме тоді, коли її брат став нардепом.



У серпні вона купила квартиру в тому ж ЖК, що і мама. Того ж дня. За прайсом забудовника, ці приміщення повинні обійтися їй майже в чотири мільйони гривень.



Також вона купила квартиру на Крюківщині майже за мільйон гривень. Третє приміщення сестра купила на Троєщині у березні 21-го року. Приміщення у 106,3 кв.м на Драйзера. Якщо житло продавалося із ремонтом, то така квартира коштує на ринку від 2,5 мільйона гривень.



"Якщо до активів матері Клочка додати активи його сестри, вийде близько 20 млн грн. І це за два роки", - зазначають журналісти.



Після цих покупок журналісти вирішили перевірити, чи дійсно так добре заробляють родичі Клочка, щоб мати можливість купувати собі і мамі нерухомість і машини.



"Нардеп всіх публічно обманює", - констатують журналісти.



Журналісти з'ясували, що чоловік і жінка живуть у висотці на Троєщині. А сестра нардепа не має ніякого бізнесу і навіть не реєструвалася ФОПом. Вона виявилася співробітницею стоматологічної клініки.



"Клочко розповідає про мільйони, успішний бізнес, а в реальності - ні мільйонів, ні бізнесу офіційно у сестри немає", - йдеться в сюжеті.



Також виявилося, що ніякого бізнесу немає і чоловіка сестри "слуги народу" Сергія Грузицького. Він працює в компанії, що займається виробництвом алюмінієвих профілів. І офіційна його зарплата там - 28 000 гривень.



"Із 2018 по 2020 роки Грузицькі разом заробили 1 млн 35 тис. гривень. І цього навіть не вистачає на Теслу, яку сестра Клочка презентувала мамі", - зазначають журналісти.



Сам Клочко на питання журналістів "Звідки у вашій сім'ї таке майно на мільйони?" не відповів. Також не захотіла спілкуватися і сестра нардепа.



Андрій Клочко пройшов в Раду за списками "Слуги народу" і зараз очолює Комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Журналісти припускають, що "слуга народу" неофіційно заробляє гроші і не декларує їх.



За даними журналістів, нардепи отримують щомісячні доплати від Офісу Президента - "за правильні голосування, хорошу поведінку, щоб не розбіглися".



"Логічно припустити, що фонд доплат не формується з кишені президента або керівника його Офісу. Це частково гроші тих самих олігархів, проти яких "слуги" нібито активно ведуть боротьбу. Частково - "подяка" від учасників "Великого будівництва", які отримують мільярдні державні підряди", - йдеться в сюжеті.



Журналісти називають розмір доплат від $ 20 тис. до $ 50 тис. на місяць.



"Якщо вивести середнє, то виходить десь $ 400 тис. на рік, за два роки майже $ 1 млн. Майже стільки, скільки сім'я Клочка інвестувала в нове і дороге. Це ж треба, який збіг!" - резюмують журналісти.