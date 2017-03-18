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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:44
А де Сержик пропав?
Невже переїзджає на малу Батьківщину і немає часу заглянути на форум?
А я йому тут реальних кейсів накидав🔥 - можна, або за допомогою іпотеки(але всю котлетку свою не кидати в бетон), або зробити зі своєї котлетки х2, чи х3🔥viewtopic.php?f=27&t=239049&p=5313968#p5313968
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Додано: Вів 12 жов, 2021 13:09
Успіх написав:
А я йому тут реальних кейсів накидав🔥 - можна, або за допомогою іпотеки(але всю котлетку свою не кидати в бетон), або зробити зі своєї котлетки х2, чи х3
Долярчек, ти вже зробив з свої 1к квартири 2к)))))
Пропонуєш людям переробляти 1к в 3к????
Хіба Сержик просив, щоб ти закидав його сміттям???
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