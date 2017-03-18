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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8702870387048705

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 100
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А де Сержик пропав?
Невже переїзджає на малу Батьківщину і немає часу заглянути на форум?

А я йому тут реальних кейсів накидав🔥 - можна, або за допомогою іпотеки(але всю котлетку свою не кидати в бетон), або зробити зі своєї котлетки х2, чи х3🔥
viewtopic.php?f=27&t=239049&p=5313968#p5313968
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:09

  Успіх написав:А я йому тут реальних кейсів накидав🔥 - можна, або за допомогою іпотеки(але всю котлетку свою не кидати в бетон), або зробити зі своєї котлетки х2, чи х3

Долярчек, ти вже зробив з свої 1к квартири 2к)))))
Пропонуєш людям переробляти 1к в 3к????
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 жов, 2021 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх, стартуй канал на ютьюбе: "Секрети Успіху". І починай постити там мотивуючи відео з свого життя. Як тебе все це вдалось. Ось як приклад:
https://www.youtube.com/watch?v=2OSOjnJA3Aw
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Встречайте NVER — новый проект Taryan Group.

NVER — это сочетание футуристической архитектуры, инновационного девелопмента и качественно нового подхода к формированию образа жизни.

NVER — две башни в самом сердце Киева - на бульваре Леси Украинки, в которых мы собрали лучшее из того, что создавалось в мировой недвижимости и дополнили собственными уникальными решениями и разработками. Благодаря этому резиденты NVER получат гостиничный сервис уровня 5* и смогут наслаждаться абсолютно новым для Украины качеством жизни.

Главное украшение NVER — крытый и открытый бассейны, расположенные на мосту, на высоте 100 метров, а также панорамная площадка со стеклянным полом, благодаря которой киевляне и гости столицы получат возможность увидеть Киев с высоты птичьего полета.

NVER — не просто современный проект.

NVER — это наследие будущего.

#TaryanGroup #NVER

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