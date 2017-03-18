Встречайте NVER — новый проект Taryan Group.
NVER — это сочетание футуристической архитектуры, инновационного девелопмента и качественно нового подхода к формированию образа жизни.
NVER — две башни в самом сердце Киева - на бульваре Леси Украинки, в которых мы собрали лучшее из того, что создавалось в мировой недвижимости и дополнили собственными уникальными решениями и разработками. Благодаря этому резиденты NVER получат гостиничный сервис уровня 5* и смогут наслаждаться абсолютно новым для Украины качеством жизни.
Главное украшение NVER — крытый и открытый бассейны, расположенные на мосту, на высоте 100 метров, а также панорамная площадка со стеклянным полом, благодаря которой киевляне и гости столицы получат возможность увидеть Киев с высоты птичьего полета.
NVER — не просто современный проект.
NVER — это наследие будущего.
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