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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8703870487058706

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 100
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:34

  Voistov написав:[

Сильно старый я учить стокгольмский язык.
Да и дорого там, даже дороже файнатауна.

Да ладно, вы тоже так думаете.. почему же Ркжз до сих пор сравнивает цены Киева то со Стокгольмом, то с Цюрихом. И какой смысл выезжать из страны если ты здесь живёшь и зарабатываешь?
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://blok.se/en/property/langholmsgatan-13/

Решил посмотреть, нашел 25 метров в центре за 300 куе
Вот хрущик 53 года, тоже 25 метров за287 куе

https://blok.se/en/property/katarina-bangata-59c/
Цюрих можно посмотреть, но думаю Стокгольма достаточно.
Востаннє редагувалось hume в Вів 12 жов, 2021 15:43, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:42

  Faceless написав:
  Пух написав:какая безвкусица

не то, что теплый ламповый хрущик :mrgreen:
  Пух написав:хорошо что в нормальных странах такое строить не позволяют

Так и запишем, что большинство развитых стран, включая США, Японию, Корею, Китай - не относятся к нормальным

речь не о хрущевках, а о том что новые сооружения должны вписыватся в концепцию города, посмотрите европейские страны Будапешт, Рим
Пух
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:43

  hume написав:https://blok.se/en/property/langholmsgatan-13/

Решил посмотреть, нашел 25 метров в центре за 300 куе
Вот хрущик 53 года, тоже 25 метров за287 куе

https://blok.se/en/property/doktor-widerstroms-gata-72
Цюрих можно посмотреть, но думаю Стокгольма достаточно.

Я смотрел Цюрих. Там капец. При этом застройка местами напоминает Софиевскую Борщаговку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:43

  kingkongovets написав:Встречайте NVER — новый проект Taryan Group.

NVER — это сочетание футуристической архитектуры, инновационного девелопмента и качественно нового подхода к формированию образа жизни.

NVER — две башни в самом сердце Киева - на бульваре Леси Украинки, в которых мы собрали лучшее из того, что создавалось в мировой недвижимости и дополнили собственными уникальными решениями и разработками. Благодаря этому резиденты NVER получат гостиничный сервис уровня 5* и смогут наслаждаться абсолютно новым для Украины качеством жизни.

Главное украшение NVER — крытый и открытый бассейны, расположенные на мосту, на высоте 100 метров, а также панорамная площадка со стеклянным полом, благодаря которой киевляне и гости столицы получат возможность увидеть Киев с высоты птичьего полета.

NVER — не просто современный проект.

NVER — это наследие будущего.

#TaryanGroup #NVER

Зображення

прочитав як "невер", тобто нікагда :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:45

  airmax78 написав:
  hume написав:https://blok.se/en/property/langholmsgatan-13/

Решил посмотреть, нашел 25 метров в центре за 300 куе
Вот хрущик 53 года, тоже 25 метров за287 куе

https://blok.se/en/property/doktor-widerstroms-gata-72
Цюрих можно посмотреть, но думаю Стокгольма достаточно.

Я смотрел Цюрих. Там капец. При этом застройка местами напоминает Софиевскую Борщаговку.

Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:48

  Пух написав:
  kingkongovets написав:Встречайте NVER — новый проект Taryan Group.

NVER — это сочетание футуристической архитектуры, инновационного девелопмента и качественно нового подхода к формированию образа жизни.

NVER — две башни в самом сердце Киева - на бульваре Леси Украинки, в которых мы собрали лучшее из того, что создавалось в мировой недвижимости и дополнили собственными уникальными решениями и разработками. Благодаря этому резиденты NVER получат гостиничный сервис уровня 5* и смогут наслаждаться абсолютно новым для Украины качеством жизни.

Главное украшение NVER — крытый и открытый бассейны, расположенные на мосту, на высоте 100 метров, а также панорамная площадка со стеклянным полом, благодаря которой киевляне и гости столицы получат возможность увидеть Киев с высоты птичьего полета.

NVER — не просто современный проект.

NVER — это наследие будущего.

#TaryanGroup #NVER

Зображення


какая безвкусица, хорошо что в нормальных странах такое строить не позволяют

похоже на велику літеру Пц

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чекаєм наступний проект
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Пух написав:речь не о хрущевках, а о том что новые сооружения должны вписыватся в концепцию города

Ну так то, что они не вписываются в архитектурный ансамбль, не делает архитектуру конкретного здания безвкусицей. Впрочем, так как там много чего уже натыкали, то теперь наверно даже вписывается
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:08

  Faceless написав:
  Пух написав:речь не о хрущевках, а о том что новые сооружения должны вписыватся в концепцию города

Ну так то, что они не вписываются в архитектурный ансамбль, не делает архитектуру конкретного здания безвкусицей. Впрочем, так как там много чего уже натыкали, то теперь наверно даже вписывается

конечно это говностроительство и дерьмопроектирование у нас в стране не вчера началось, москва тоже самое, с размахом уродуют исторические места
Пух
 
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