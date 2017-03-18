Додано: Вів 12 жов, 2021 16:22

hume написав: https://blok.se/en/property/langholmsgatan-13/



Решил посмотреть, нашел 25 метров в центре за 300 куе

Вот хрущик 53 года, тоже 25 метров за287 куе



https://blok.se/en/property/doktor-widerstroms-gata-72

Цюрих можно посмотреть, но думаю Стокгольма достаточно. https://blok.se/en/property/langholmsgatan-13/Решил посмотреть, нашел 25 метров в центре за 300 куеВот хрущик 53 года, тоже 25 метров за287 куеЦюрих можно посмотреть, но думаю Стокгольма достаточно.

Я смотрел Цюрих. Там капец. При этом застройка местами напоминает Софиевскую Борщаговку.[/quote]Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования[/quote]Про "на дне болтается" уже не согласен. На дне болталось, когда цены были на МХЗ. Сегодня, после эпического парапланирования до 2куе за котлованы за Кольцевой, я бы сказал, что уже не на дне.[/quote]это далеко не на дне учитывая все риски в украине, уверен что рано мы увидим хороший откат