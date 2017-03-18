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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 87048705870687078708>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 100
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:34

  Voistov написав:[

Сильно старый я учить стокгольмский язык.
Да и дорого там, даже дороже файнатауна.

Да ладно, вы тоже так думаете.. почему же Ркжз до сих пор сравнивает цены Киева то со Стокгольмом, то с Цюрихом. И какой смысл выезжать из страны если ты здесь живёшь и зарабатываешь?
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://blok.se/en/property/langholmsgatan-13/

Решил посмотреть, нашел 25 метров в центре за 300 куе
Вот хрущик 53 года, тоже 25 метров за287 куе

https://blok.se/en/property/katarina-bangata-59c/
Цюрих можно посмотреть, но думаю Стокгольма достаточно.
Востаннє редагувалось hume в Вів 12 жов, 2021 15:43, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:42

  Faceless написав:
  Пух написав:какая безвкусица

не то, что теплый ламповый хрущик :mrgreen:
  Пух написав:хорошо что в нормальных странах такое строить не позволяют

Так и запишем, что большинство развитых стран, включая США, Японию, Корею, Китай - не относятся к нормальным

речь не о хрущевках, а о том что новые сооружения должны вписыватся в концепцию города, посмотрите европейские страны Будапешт, Рим
Пух
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:43

  hume написав:https://blok.se/en/property/langholmsgatan-13/

Решил посмотреть, нашел 25 метров в центре за 300 куе
Вот хрущик 53 года, тоже 25 метров за287 куе

https://blok.se/en/property/doktor-widerstroms-gata-72
Цюрих можно посмотреть, но думаю Стокгольма достаточно.

Я смотрел Цюрих. Там капец. При этом застройка местами напоминает Софиевскую Борщаговку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:43

  kingkongovets написав:Встречайте NVER — новый проект Taryan Group.

NVER — это сочетание футуристической архитектуры, инновационного девелопмента и качественно нового подхода к формированию образа жизни.

NVER — две башни в самом сердце Киева - на бульваре Леси Украинки, в которых мы собрали лучшее из того, что создавалось в мировой недвижимости и дополнили собственными уникальными решениями и разработками. Благодаря этому резиденты NVER получат гостиничный сервис уровня 5* и смогут наслаждаться абсолютно новым для Украины качеством жизни.

Главное украшение NVER — крытый и открытый бассейны, расположенные на мосту, на высоте 100 метров, а также панорамная площадка со стеклянным полом, благодаря которой киевляне и гости столицы получат возможность увидеть Киев с высоты птичьего полета.

NVER — не просто современный проект.

NVER — это наследие будущего.

#TaryanGroup #NVER

Зображення

прочитав як "невер", тобто нікагда :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:45

  airmax78 написав:
  hume написав:https://blok.se/en/property/langholmsgatan-13/

Решил посмотреть, нашел 25 метров в центре за 300 куе
Вот хрущик 53 года, тоже 25 метров за287 куе

https://blok.se/en/property/doktor-widerstroms-gata-72
Цюрих можно посмотреть, но думаю Стокгольма достаточно.

Я смотрел Цюрих. Там капец. При этом застройка местами напоминает Софиевскую Борщаговку.

Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Пух написав:речь не о хрущевках, а о том что новые сооружения должны вписыватся в концепцию города

Ну так то, что они не вписываются в архитектурный ансамбль, не делает архитектуру конкретного здания безвкусицей. Впрочем, так как там много чего уже натыкали, то теперь наверно даже вписывается
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:08

  Faceless написав:
  Пух написав:речь не о хрущевках, а о том что новые сооружения должны вписыватся в концепцию города

Ну так то, что они не вписываются в архитектурный ансамбль, не делает архитектуру конкретного здания безвкусицей. Впрочем, так как там много чего уже натыкали, то теперь наверно даже вписывается

конечно это говностроительство и дерьмопроектирование у нас в стране не вчера началось, москва тоже самое, с размахом уродуют исторические места
Пух
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:19

  hume написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:https://blok.se/en/property/langholmsgatan-13/

Решил посмотреть, нашел 25 метров в центре за 300 куе
Вот хрущик 53 года, тоже 25 метров за287 куе

https://blok.se/en/property/doktor-widerstroms-gata-72
Цюрих можно посмотреть, но думаю Стокгольма достаточно.

Я смотрел Цюрих. Там капец. При этом застройка местами напоминает Софиевскую Борщаговку.

Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования

Про "на дне болтается" уже не согласен. На дне болталось, когда цены были на МХЗ. Сегодня, после эпического парапланирования до 2куе за котлованы за Кольцевой, я бы сказал, что уже не на дне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:22

  hume написав:https://blok.se/en/property/langholmsgatan-13/

Решил посмотреть, нашел 25 метров в центре за 300 куе
Вот хрущик 53 года, тоже 25 метров за287 куе

https://blok.se/en/property/doktor-widerstroms-gata-72
Цюрих можно посмотреть, но думаю Стокгольма достаточно.

Я смотрел Цюрих. Там капец. При этом застройка местами напоминает Софиевскую Борщаговку.[/quote]
Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования[/quote]
Про "на дне болтается" уже не согласен. На дне болталось, когда цены были на МХЗ. Сегодня, после эпического парапланирования до 2куе за котлованы за Кольцевой, я бы сказал, что уже не на дне.[/quote]
это далеко не на дне учитывая все риски в украине, уверен что рано мы увидим хороший откат
Пух
 
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