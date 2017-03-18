Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Встречайте NVER — новый проект Taryan Group.
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Главное украшение NVER — крытый и открытый бассейны, расположенные на мосту, на высоте 100 метров, а также панорамная площадка со стеклянным полом, благодаря которой киевляне и гости столицы получат возможность увидеть Киев с высоты птичьего полета.
Я смотрел Цюрих. Там капец. При этом застройка местами напоминает Софиевскую Борщаговку.
Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования
Я смотрел Цюрих. Там капец. При этом застройка местами напоминает Софиевскую Борщаговку.
Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования
Про "на дне болтается" уже не согласен. На дне болталось, когда цены были на МХЗ. Сегодня, после эпического парапланирования до 2куе за котлованы за Кольцевой, я бы сказал, что уже не на дне.
Я смотрел Цюрих. Там капец. При этом застройка местами напоминает Софиевскую Борщаговку.[/quote] Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования[/quote] Про "на дне болтается" уже не согласен. На дне болталось, когда цены были на МХЗ. Сегодня, после эпического парапланирования до 2куе за котлованы за Кольцевой, я бы сказал, что уже не на дне.[/quote] это далеко не на дне учитывая все риски в украине, уверен что рано мы увидим хороший откат