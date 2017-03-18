Додано: Вів 12 жов, 2021 16:43

Пух написав: Faceless написав: Пух написав: речь не о хрущевках, а о том что новые сооружения должны вписыватся в концепцию города речь не о хрущевках, а о том что новые сооружения должны вписыватся в концепцию города

Ну так то, что они не вписываются в архитектурный ансамбль, не делает архитектуру конкретного здания безвкусицей. Впрочем, так как там много чего уже натыкали, то теперь наверно даже вписывается Ну так то, что они не вписываются в архитектурный ансамбль, не делает архитектуру конкретного здания безвкусицей. Впрочем, так как там много чего уже натыкали, то теперь наверно даже вписывается

конечно это говностроительство и дерьмопроектирование у нас в стране не вчера началось, москва тоже самое, с размахом уродуют исторические места конечно это говностроительство и дерьмопроектирование у нас в стране не вчера началось, москва тоже самое, с размахом уродуют исторические места

Даже архитектурные ошибки в итоге формируют новое лицо города. Это не хорошо и не плохо, это жизнь и отпечаток истории. А то, что сегодня не вписывается в архитектурный ансамбль, завтра станет его основой - такова жизнь. В Париже в свое время были протесты и против Эйфелевой башни и против пирамиды. Я не сравниваю, конечно, творения Таряна с творениями Эйфеля, но сами по себе что ТТ, что этот Нвер - весьма достойные примеры современной архитектуры. И надо быть реалистами, заморозить внешний облик Киева в виде дореволюционной застройки невозможно. И то спасибо, что выглядит не как бесконечные Позняки. И даже не как Стамбул