Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Пух написав:речь не о хрущевках, а о том что новые сооружения должны вписыватся в концепцию города
Ну так то, что они не вписываются в архитектурный ансамбль, не делает архитектуру конкретного здания безвкусицей. Впрочем, так как там много чего уже натыкали, то теперь наверно даже вписывается
конечно это говностроительство и дерьмопроектирование у нас в стране не вчера началось, москва тоже самое, с размахом уродуют исторические места
Даже архитектурные ошибки в итоге формируют новое лицо города. Это не хорошо и не плохо, это жизнь и отпечаток истории. А то, что сегодня не вписывается в архитектурный ансамбль, завтра станет его основой - такова жизнь. В Париже в свое время были протесты и против Эйфелевой башни и против пирамиды. Я не сравниваю, конечно, творения Таряна с творениями Эйфеля, но сами по себе что ТТ, что этот Нвер - весьма достойные примеры современной архитектуры. И надо быть реалистами, заморозить внешний облик Киева в виде дореволюционной застройки невозможно. И то спасибо, что выглядит не как бесконечные Позняки. И даже не как Стамбул
hume написав:Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования
Да как они могут, зрадофилы унылые. Ай-ай-ай. Цены на киевскую недвижимость должны быть как в Париже! И это несмотря на то, что даже евроаутсайдеры зарабатывают в 4 раза больше... Просто потому что должны, ведь КРЖН - это тихая гавань и пристанище "консервативных инвестиций"
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 12 жов, 2021 16:52, всього редагувалось 2 разів.
hume написав:Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования
Да как они могут, зрадофилы унылые. Ай-ай-ай. Цены на киевскую недвижимость должны быть как в Париже! И это несмотря на то, что даже евроаутсайдеры зарабатывают в 4 раза больше Просто потому что должны, ведь КРЖН - это тихая гавань и пристанище "консервативных инвестиций"
Почему должны? Вы опять додумывает е то, что никто не озвучивал. Просто не корректно сравнивать цены Европы и Киева, а многие форумчанин этим и занимаются, но при детально м просмотре европейской недвижимости становится понятно, что денег от продажи киевской квартиры едва ли хватит на первый взнос в Стокгольме. Цены Киева вполне обоснованы по сравнению с европейскими.
Да, рост очень бодрый, цены возможно перегреты. Но не стоит забывать про низкую базу, на которой мы находились с 2014 по 2019 год. Ну не могут новые дома продаваться по цене от 600 до 1200 долларов за метр в зависимости от локации в четырехмиллионом европейском городе.
hume написав:Почему должны? Вы опять додумывает е то, что никто не озвучивал. Просто не корректно сравнивать цены Европы и Киева, а многие форумчанин этим и занимаются, но при детально м просмотре европейской недвижимости становится понятно, что денег от продажи киевской квартиры едва ли хватит на первый взнос в Стокгольме. Цены Киева вполне обоснованы по сравнению с европейскими.
Постойте, я "додумал" только то, что вы не сложили у себя в голове. Не могли цены вырасти так радикально, как вы рассказываете, оставаясь обоснованными по сравнению с европейскими. Или они выросли на 10-15%, как показывают индексы (беру уже не один Домик, который многим здесь не нравится), или они необоснованно завышены, не имеют фундамента под собой и рискуют сложиться.