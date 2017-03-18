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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8705870687078708>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 100
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:43

  Пух написав:
  Faceless написав:
  Пух написав:речь не о хрущевках, а о том что новые сооружения должны вписыватся в концепцию города

Ну так то, что они не вписываются в архитектурный ансамбль, не делает архитектуру конкретного здания безвкусицей. Впрочем, так как там много чего уже натыкали, то теперь наверно даже вписывается

конечно это говностроительство и дерьмопроектирование у нас в стране не вчера началось, москва тоже самое, с размахом уродуют исторические места

Даже архитектурные ошибки в итоге формируют новое лицо города. Это не хорошо и не плохо, это жизнь и отпечаток истории. А то, что сегодня не вписывается в архитектурный ансамбль, завтра станет его основой - такова жизнь. В Париже в свое время были протесты и против Эйфелевой башни и против пирамиды. Я не сравниваю, конечно, творения Таряна с творениями Эйфеля, но сами по себе что ТТ, что этот Нвер - весьма достойные примеры современной архитектуры. И надо быть реалистами, заморозить внешний облик Киева в виде дореволюционной застройки невозможно. И то спасибо, что выглядит не как бесконечные Позняки. И даже не как Стамбул
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:44

  hume написав:Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования


Да как они могут, зрадофилы унылые. Ай-ай-ай. Цены на киевскую недвижимость должны быть как в Париже! И это несмотря на то, что даже евроаутсайдеры зарабатывают в 4 раза больше... Просто потому что должны, ведь КРЖН - это тихая гавань и пристанище "консервативных инвестиций"

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Востаннє редагувалось zРадио в Вів 12 жов, 2021 16:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:46

  airmax78 написав:[quote
А сзади едва угадываются очертания бедного родственника - гадкого утенка Джек-Хауса.

Что, не модный уже? :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:53

  zРадио написав:
  hume написав:Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования


Да как они могут, зрадофилы унылые. Ай-ай-ай. Цены на киевскую недвижимость должны быть как в Париже! И это несмотря на то, что даже евроаутсайдеры зарабатывают в 4 раза больше :mrgreen: Просто потому что должны, ведь КРЖН - это тихая гавань и пристанище "консервативных инвестиций"

Зображення

Почему должны? Вы опять додумывает е то, что никто не озвучивал. Просто не корректно сравнивать цены Европы и Киева, а многие форумчанин этим и занимаются, но при детально м просмотре европейской недвижимости становится понятно, что денег от продажи киевской квартиры едва ли хватит на первый взнос в Стокгольме. Цены Киева вполне обоснованы по сравнению с европейскими.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:даже не как Стамбул

Что именно Вы имеете в виду? Можно фото?
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да, рост очень бодрый, цены возможно перегреты. Но не стоит забывать про низкую базу, на которой мы находились с 2014 по 2019 год. Ну не могут новые дома продаваться по цене от 600 до 1200 долларов за метр в зависимости от локации в четырехмиллионом европейском городе.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:01

  hume написав:Почему должны? Вы опять додумывает е то, что никто не озвучивал. Просто не корректно сравнивать цены Европы и Киева, а многие форумчанин этим и занимаются, но при детально м просмотре европейской недвижимости становится понятно, что денег от продажи киевской квартиры едва ли хватит на первый взнос в Стокгольме. Цены Киева вполне обоснованы по сравнению с европейскими.


Постойте, я "додумал" только то, что вы не сложили у себя в голове. Не могли цены вырасти так радикально, как вы рассказываете, оставаясь обоснованными по сравнению с европейскими. Или они выросли на 10-15%, как показывают индексы (беру уже не один Домик, который многим здесь не нравится), или они необоснованно завышены, не имеют фундамента под собой и рискуют сложиться.

Выбирайте
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:01

  Frant написав:
  Faceless написав:Я не сравниваю, конечно, творения Таряна с творениями Эйфеля, но сами по себе что ТТ, что этот Нвер - весьма достойные примеры современной архитектуры.

На світових архітектурних форумах - київські архітектори з своїми проектами та говнобудовами - впевнено займають останні місця.

Киевских массовых проектов никода не было на архитектурных форумах. Обычно там присутствуют Кан и Тарян, а этих не стыдно и показать.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:02

  hume написав:
  airmax78 написав:[quote
А сзади едва угадываются очертания бедного родственника - гадкого утенка Джек-Хауса.

Что, не модный уже? :mrgreen:

Никогда мне не нравился.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Постойте, я "додумал" только то, что вы не сложили у себя в голове.

реально Хений)
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