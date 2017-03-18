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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8705870687078708

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 100
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:15

  zРадио написав:
  hume написав:Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования


Да как они могут, зрадофилы унылые. Ай-ай-ай. Цены на киевскую недвижимость должны быть как в Париже! И это несмотря на то, что даже евроаутсайдеры зарабатывают в 4 раза больше... Просто потому что должны, ведь КРЖН - это тихая гавань и пристанище "консервативных инвестиций"

Зображення


«Смотрю в книгу вижу фигу»

Ціна на квадрат нижче в 2 рази ніж в 2008. Проте ВВП на рівні. Прогноз по ВВП - ріст. Проте квадрат повинен впасти на 57%. Цирк.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  Faceless написав:даже не как Стамбул

Что именно Вы имеете в виду? Можно фото?
Да даже посмотрите на вид старого города с залива - понатыкано всего подряд, даже на фоне нового дворца торчит два стеклянных небоскреба, намешано всего и вся, и очень плотно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рост за год чуть не в раза до 2 k$ - это ль не пузырь? Какое обьеснение еще может быть?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:31

  Faceless написав:
Рыба-сом написав:
  Faceless написав:даже не как Стамбул

Что именно Вы имеете в виду? Можно фото?
Да даже посмотрите на вид старого города с залива - понатыкано всего подряд, даже на фоне нового дворца торчит два стеклянных небоскреба, намешано всего и вся, и очень плотно.

"Старый город" - это что, Фатих (территория внутри стен Феодосия к югу от Золотого Рога) или Галата? Если первое, то там небоскрёбов нет, если второе, то небоскребы там не в исторической части, а севернее - население города с 1970 выросло в 7 раз, застройка соответственно. Выглядит, кстати, +/- как Печерск с Бессарабки )))
ЗЫ я так понимаю, сами Вы в Стамбуле не были?
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Investor_K написав:Рост за год чуть не в раза до 2 k$ - это ль не пузырь? Какое обьеснение еще может быть?
а шо, только недвига подорожала?
есть рост себестоимости строительства и есть реакция на это застройщиков
готовое тоже реагирует
действительно удивительно, шо без нормально работающей ипотеки на сильно подорожавшие котлованы тем не менее есть платежеспособный спрос
так где именно пузырь?
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  Faceless написав:
Рыба-сом написав:Что именно Вы имеете в виду? Можно фото?
Да даже посмотрите на вид старого города с залива - понатыкано всего подряд, даже на фоне нового дворца торчит два стеклянных небоскреба, намешано всего и вся, и очень плотно.

"Старый город" - это что, Фатих (территория внутри стен Феодосия к югу от Золотого Рога) или Галата? Если первое, то там небоскрёбов нет, если второе, то небоскребы там не в исторической части, а севернее - население города с 1970 выросло в 7 раз, застройка соответственно. Выглядит, кстати, +/- как Печерск с Бессарабки )))
ЗЫ я так понимаю, сами Вы в Стамбуле не были?


Старым я называю всю европейскую часть, может, плохо выразился. Не, Фатих конечно нет, но он сам по себе похож на большой базар на самом деле.
Был, и впечатление такое себе, двоякое.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:47

  Faceless написав:Старым я называю всю европейскую часть, может, плохо выразился. Не, Фатих конечно нет, но он сам по себе похож на большой базар на самом деле.
Был, и впечатление такое себе, двоякое.

Речь, видимо, о восточной "туристической" части ака Султанахмет? Да, там трешево, как, в принципе, и в Старо место в Праге (до ковида :mrgreen: ) - такой себе турист-диснейленд-базар.
Интереснее ближе к стенам Феодосия. Не в плане исторических памятников, хотя они там тоже есть, а вообще как "живой старый город".
Был в Стамбуле в 2012, смотрел сейчас фото/видео - город очень изменился за то время, особенно в плане инфраструктуры. Хотя мне такие городы-монстры не нравятся в плане повседневной жизни, но как для туриста город очень интересный.
Рыба-сом
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