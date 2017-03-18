Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования
Да как они могут, зрадофилы унылые. Ай-ай-ай. Цены на киевскую недвижимость должны быть как в Париже! И это несмотря на то, что даже евроаутсайдеры зарабатывают в 4 раза больше... Просто потому что должны, ведь КРЖН - это тихая гавань и пристанище "консервативных инвестиций"
«Смотрю в книгу вижу фигу»
Ціна на квадрат нижче в 2 рази ніж в 2008. Проте ВВП на рівні. Прогноз по ВВП - ріст. Проте квадрат повинен впасти на 57%. Цирк.
Да даже посмотрите на вид старого города с залива - понатыкано всего подряд, даже на фоне нового дворца торчит два стеклянных небоскреба, намешано всего и вся, и очень плотно.
"Старый город" - это что, Фатих (территория внутри стен Феодосия к югу от Золотого Рога) или Галата? Если первое, то там небоскрёбов нет, если второе, то небоскребы там не в исторической части, а севернее - население города с 1970 выросло в 7 раз, застройка соответственно. Выглядит, кстати, +/- как Печерск с Бессарабки ))) ЗЫ я так понимаю, сами Вы в Стамбуле не были?
Investor_K написав:Рост за год чуть не в раза до 2 k$ - это ль не пузырь? Какое обьеснение еще может быть?
а шо, только недвига подорожала? есть рост себестоимости строительства и есть реакция на это застройщиков готовое тоже реагирует действительно удивительно, шо без нормально работающей ипотеки на сильно подорожавшие котлованы тем не менее есть платежеспособный спрос так где именно пузырь?
Рыба-сом написав:Что именно Вы имеете в виду? Можно фото?
Да даже посмотрите на вид старого города с залива - понатыкано всего подряд, даже на фоне нового дворца торчит два стеклянных небоскреба, намешано всего и вся, и очень плотно.
"Старый город" - это что, Фатих (территория внутри стен Феодосия к югу от Золотого Рога) или Галата? Если первое, то там небоскрёбов нет, если второе, то небоскребы там не в исторической части, а севернее - население города с 1970 выросло в 7 раз, застройка соответственно. Выглядит, кстати, +/- как Печерск с Бессарабки ))) ЗЫ я так понимаю, сами Вы в Стамбуле не были?
Старым я называю всю европейскую часть, может, плохо выразился. Не, Фатих конечно нет, но он сам по себе похож на большой базар на самом деле. Был, и впечатление такое себе, двоякое.
Faceless написав:Старым я называю всю европейскую часть, может, плохо выразился. Не, Фатих конечно нет, но он сам по себе похож на большой базар на самом деле. Был, и впечатление такое себе, двоякое.
Речь, видимо, о восточной "туристической" части ака Султанахмет? Да, там трешево, как, в принципе, и в Старо место в Праге (до ковида ) - такой себе турист-диснейленд-базар. Интереснее ближе к стенам Феодосия. Не в плане исторических памятников, хотя они там тоже есть, а вообще как "живой старый город". Был в Стамбуле в 2012, смотрел сейчас фото/видео - город очень изменился за то время, особенно в плане инфраструктуры. Хотя мне такие городы-монстры не нравятся в плане повседневной жизни, но как для туриста город очень интересный.