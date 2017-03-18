Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Investor_K написав:Рост за год чуть не в раза до 2 k$ - это ль не пузырь? Какое обьеснение еще может быть?
понимаете в чем дело, в законах физики, все просто... парапланеристы чтобы стартануть забираются на гору, ну или на крайняк на небоскреб если в черте города) так вот скоро стартанем парапланирование и выйдем на -20-40% от МХЗ через 24-30месяцев ...но хотя это произойдет если не вступит в силу опция"динамический прогноз"...
лично Я ожидаю ПА900 в готовом ФТ и ПА1200 в котловане нового проекта Мхитарянов на ЛУ пока собираю "каклеты" и жую попкорн в ожидании появления на горизонте парапланериста...)
Faceless написав:Даже архитектурные ошибки в итоге формируют новое лицо города. Это не хорошо и не плохо, это жизнь и отпечаток истории. А то, что сегодня не вписывается в архитектурный ансамбль, завтра станет его основой - такова жизнь. В Париже в свое время были протесты и против Эйфелевой башни и против пирамиды. Я не сравниваю, конечно, творения Таряна с творениями Эйфеля, но сами по себе что ТТ, что этот Нвер - весьма достойные примеры современной архитектуры. И надо быть реалистами, заморозить внешний облик Киева в виде дореволюционной застройки невозможно. И то спасибо, что выглядит не как бесконечные Позняки. И даже не как Стамбул
это было бы все неплохо, если бы строилось в новом районе (Осокорков), как Москва-сити. Там смотришь и да, видишь новый город. А тут понатыкали среди хрущей свой хай-тек. Смотришь с левого берега - то там какая-то елда торчит, то там. Вблизи тоже непонятно, что с этим делать?
Ріверстоун показав забудовникам, що макс що може сприйняти вільнолюди чернігівської губернії це севен.
hume написав:Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования
Да как они могут, зрадофилы унылые. Ай-ай-ай. Цены на киевскую недвижимость должны быть как в Париже! И это несмотря на то, что даже евроаутсайдеры зарабатывают в 4 раза больше... Просто потому что должны, ведь КРЖН - это тихая гавань и пристанище "консервативных инвестиций"
«Смотрю в книгу вижу фигу»
Ціна на квадрат нижче в 2 рази ніж в 2008. Проте ВВП на рівні. Прогноз по ВВП - ріст. Проте квадрат повинен впасти на 57%. Цирк.
а шо буде а5 доларава імпатєка, чи дажє у швейцарських франках?