Faceless написав:

Даже архитектурные ошибки в итоге формируют новое лицо города. Это не хорошо и не плохо, это жизнь и отпечаток истории. А то, что сегодня не вписывается в архитектурный ансамбль, завтра станет его основой - такова жизнь. В Париже в свое время были протесты и против Эйфелевой башни и против пирамиды. Я не сравниваю, конечно, творения Таряна с творениями Эйфеля, но сами по себе что ТТ, что этот Нвер - весьма достойные примеры современной архитектуры. И надо быть реалистами, заморозить внешний облик Киева в виде дореволюционной застройки невозможно. И то спасибо, что выглядит не как бесконечные Позняки. И даже не как Стамбул