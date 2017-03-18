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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8707870887098710>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 100
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:24

  Investor_K написав:Рост за год чуть не в раза до 2 k$ - это ль не пузырь? Какое обьеснение еще может быть?

понимаете в чем дело, в законах физики, все просто...
парапланеристы чтобы стартануть забираются на гору, ну или на крайняк на небоскреб если в черте города)
так вот скоро стартанем парапланирование и выйдем на -20-40% от МХЗ через 24-30месяцев
...но хотя это произойдет если не вступит в силу опция"динамический прогноз"...
:mrgreen:

лично Я ожидаю ПА900 в готовом ФТ и ПА1200 в котловане нового проекта Мхитарянов на ЛУ
пока собираю "каклеты" и жую попкорн в ожидании появления на горизонте парапланериста...)
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:28

  Ромасик написав:
  Faceless написав:Даже архитектурные ошибки в итоге формируют новое лицо города. Это не хорошо и не плохо, это жизнь и отпечаток истории. А то, что сегодня не вписывается в архитектурный ансамбль, завтра станет его основой - такова жизнь. В Париже в свое время были протесты и против Эйфелевой башни и против пирамиды. Я не сравниваю, конечно, творения Таряна с творениями Эйфеля, но сами по себе что ТТ, что этот Нвер - весьма достойные примеры современной архитектуры. И надо быть реалистами, заморозить внешний облик Киева в виде дореволюционной застройки невозможно. И то спасибо, что выглядит не как бесконечные Позняки. И даже не как Стамбул

это было бы все неплохо, если бы строилось в новом районе (Осокорков), как Москва-сити. Там смотришь и да, видишь новый город.
А тут понатыкали среди хрущей свой хай-тек. Смотришь с левого берега - то там какая-то елда торчит, то там. Вблизи тоже непонятно, что с этим делать?

Ріверстоун показав забудовникам, що макс що може сприйняти вільнолюди чернігівської губернії це севен.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:28

  Пух написав:это далеко не на дне учитывая все риски в украине, уверен что рано мы увидим хороший откат

откат ми хіба почим в доларах США, при відповідному курсі, а в гривнях тільки ріст, думаю 10..20%, "як з куща"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:33

  Первый написав:
  zРадио написав:
  hume написав:Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования


Да как они могут, зрадофилы унылые. Ай-ай-ай. Цены на киевскую недвижимость должны быть как в Париже! И это несмотря на то, что даже евроаутсайдеры зарабатывают в 4 раза больше... Просто потому что должны, ведь КРЖН - это тихая гавань и пристанище "консервативных инвестиций"

Зображення


«Смотрю в книгу вижу фигу»

Ціна на квадрат нижче в 2 рази ніж в 2008. Проте ВВП на рівні. Прогноз по ВВП - ріст. Проте квадрат повинен впасти на 57%. Цирк.

а шо буде а5 доларава імпатєка, чи дажє у швейцарських франках?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:35

Почему ПроПер все время лайкает сам себя? Модератор, это вообще законно? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:46

  Первый написав:Ріверстоун показав забудовникам, що макс що може сприйняти вільнолюди чернігівської губернії це севен.

а что с риверстоуном?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:46

Модерация присутствует на форуме???

  zРадио написав:Почему ПроПер все время лайкает сам себя? Модератор, это вообще законно? :mrgreen:

родное сердце ты о чем вообще?
Модераторы, разберитесь
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?


9:45
про сучасні архітектурні шедеври в Україні, яких нема
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

народ а вы уже обсуждали новый троект таряна NVERhttps://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-nver-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2?
Востаннє редагувалось Олежан в Вів 12 жов, 2021 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:53

  Олежан написав:народ а вы уже обсуждали новый троект таряна NVER?

будем гордитися і пишитася
flyman
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