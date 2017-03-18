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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 жов, 2021 18:54
интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?
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Олежан
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Додано: Вів 12 жов, 2021 19:00
Олежан написав:
интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?
думаю с 3.5 если стартанут в состоянии "ставим забор/роем яму", но потом парапланирование и на готовом выйдем на 4)
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Додано: Вів 12 жов, 2021 19:03
Прохожий написав: Олежан написав:
интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?
думаю с 3.5, но потом парапланирование и на готовом выйдем на 4)
какой 4...смотри тарян тауєрс. 5к
а здесь дом еще лучше. 6-8 как с куста
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Олежан
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Додано: Вів 12 жов, 2021 19:11
Олежан написав: Прохожий написав: Олежан написав:
интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?
думаю с 3.5, но потом парапланирование
и на готовом выйдем на 4)
какой 4...смотри тарян тауєрс. 5к
а здесь дом еще лучше. 6-8 как с куста
выше выделил
главное)
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