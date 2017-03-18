RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8707870887098710

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 100
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?
Олежан
 
Повідомлень: 463
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:00

  Олежан написав:интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?

думаю с 3.5 если стартанут в состоянии "ставим забор/роем яму", но потом парапланирование и на готовом выйдем на 4)
Прохожий
 
Повідомлень: 12457
З нами з: 05.06.13
Подякував: 799 раз.
Подякували: 1367 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:03

  Прохожий написав:
  Олежан написав:интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?

думаю с 3.5, но потом парапланирование и на готовом выйдем на 4)

какой 4...смотри тарян тауєрс. 5к
а здесь дом еще лучше. 6-8 как с куста
Олежан
 
Повідомлень: 463
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:11

  Олежан написав:
  Прохожий написав:
  Олежан написав:интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?

думаю с 3.5, но потом парапланирование и на готовом выйдем на 4)

какой 4...смотри тарян тауєрс. 5к
а здесь дом еще лучше. 6-8 как с куста

выше выделил главное)
Прохожий
 
Повідомлень: 12457
З нами з: 05.06.13
Подякував: 799 раз.
Подякували: 1367 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8707870887098710
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
703 351176
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 13:53
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2153, 2154, 2155
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21542 3954838
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 16:13
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49990
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.