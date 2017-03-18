Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Просто утро позитива! 1.Окзывается в вашем оп есть люди, умеющие читать. Это обнадеживает. 2.Иногда карьеру приходится начинать с самых низов, но я верю, что к клаве уборщицы тети Клавы вас допустят уже через недели 2-3. Это будут нелегкие тиждни болю, но вы сможете пройти через это. 3. 2 квартиры осталось - це перемога. Осталось еще вокруг них стены построить и будет все зашибись. 4. По цене НуЁрка у нас только Ылитные АППСы, остальное по цене Цюриха. Это прямо с утра после вчерашних рюмок валидола (или вальдшнепса). Растем! Китайцы будут сносить кварталами небоскребы, все равно все едут в Нью-Вас... в Киев. Это еще Трибеко завещало. 5. Да, вы слышали новость? Гугл таки переносит штаб квартиру в Киев. Им так понравилась концептуальная застройка Киева, что они продали только купленный за 2,5 ярда офис в НЙ и на все эти бабосики будут брать у никонова треху с правильными комнатами в ж0пе Нивок с поставкой в 2032 году. Я им пока студию на венике сдам, чтобы серверы под дождем не мокли. Им удобно,сказали, прямая маршрутка все таки.
Не бережете себе. О восьмій ранку почали писати.
"Да, я такой. Я крепкий орешек"(С)
Попереджали вас, часте вживання крові орендарів до добра не доводить.
Так я-ж не в затяг.
До речі, скоро локдаун. Скільки місяців плануєте не пити кров у орендарів? Нам необхідно визначитися безплатно віддати залишок квартир (як круто звучить, насправді їх дві
Насправді їх вдвічи більше, з орендарями дві.
), чи вже можна доплачувати щоб тільки забрали.
Не, я жадный. Я их сам у себя выкуплю.
Про Гугл круто. Т Т буде не по 4 а по 34 кує за квадрат….
После 34 идет 35 потом 36,... но ладно, раз в вашем оп пока умеют считать только до 34 пусть будет 34.
Первый написав: Не бережете себе. О восьмій ранку почали писати.
Попереджали вас, часте вживання крові орендарів до добра не доводить. До речі, скоро локдаун. Скільки місяців плануєте не пити кров у орендарів? Нам необхідно визначитися безплатно віддати залишок квартир (як круто звучить, насправді їх дві), чи вже можна доплачувати щоб тільки забрали.
Про Гугл круто. Т Т буде не по 4 а по 34 кує за квадрат….
Головне не забути вийти боронити КРЖН від рашистських танків, коли настане час, а то ТТ буде не по 34 куе, а просто по 34К фублів
Не знаю. Це до ржкз. Він вважає шо у Києві ціни на квартири як у ньюйорку. Я вважаю що ні.
Я ДОКАЗАЛ, а не вважаю, что в НЙ есть объекты бизнескласса (лакшери?) в 3-х летнем новострое не из овноблока (3-х уровневый паркинг, джим, бассейн. Не буду утверждать про этот комплекс, но обычно для резидентов таких комплексов это все бесплатно. Могу попробовать выяснить.), в хорошей локации, за 7+ (96м2 2 бдрм 2 санузла) за 750 куе)куе/м2 с видом на Атлантический океан с балкона(терассы?) 24 этажа. Цены в Киеве вы знаете не хуже меня. Служба все таки обязывает. Шлачек, да, пока подороже, но уже не сильно. А! А еще начались паник-сейлы инвестиций: https://www.trulia.com/p/ny/bushwick/30 ... 35--221601
6-ти квартирный дом за 949 куе! Даже если там ну совсем низкая цена, я тот район плохо знаю, был рядом в Вильямсбурге (это очень дорогой район), то за 2 бедрум 2 куе в месяц легко. 2х6=12 куе в месяц. 12х12=244 куе в год. 25% годовых как с куста! Только в объяве с зип-кодом ошиблись 11237 правильный, я проверил по гуглстрит - это этот дом. Все верно. И очень примечательна история изменения цены. Обратите внимание как менялась цена. Его просто сбрасывают.
Район Золотых Ворот в Киеве занял 16 место в рейтинге лучших районов мира по версии британского журнала "Time Out". Издание опубликовало список 49 лучших районов мира, где отметило улицу Рейтарскую, Ярославов Вал и Гончара, которые "меняются со скоростью метеорита".
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Основные категории, которые учитывают в рейтинге: еда, напитки, ночная жизнь, культура, дух общности, стабильность. В своих исследованиях журнал руководствовался отзывами 27 000 человек из разных уголков мира.
"Территория вокруг Золотых Ворот переполнена барами, скрытыми кафе, дизайнерскими бутиками и заведениями, которые вызывают ностальгию. Новые открытия, чувство общности с акцентом на сохранение наследия города и нетипичные зеленые зоны, такие как Сквер киевских интеллигентов, – все это делает район Золотых Ворот идеальным местом для знакомства с прогрессивной частью Киева", – говорится в материале.