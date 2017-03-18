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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8708870987108711>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 100
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:00

  Олежан написав:интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?

думаю с 3.5 если стартанут в состоянии "ставим забор/роем яму", но потом парапланирование и на готовом выйдем на 4)
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:03

  Прохожий написав:
  Олежан написав:интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?

думаю с 3.5, но потом парапланирование и на готовом выйдем на 4)

какой 4...смотри тарян тауєрс. 5к
а здесь дом еще лучше. 6-8 как с куста
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:11

  Олежан написав:
  Прохожий написав:
  Олежан написав:интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?

думаю с 3.5, но потом парапланирование и на готовом выйдем на 4)

какой 4...смотри тарян тауєрс. 5к
а здесь дом еще лучше. 6-8 как с куста

выше выделил главное)

кстати по ТТ таргет цену 5куе Я озвучивал еще год-полтора назад)
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:48

  Прохожий написав:
кстати по ТТ таргет цену 5куе Я озвучивал еще год-полтора назад)

Таки да:-)
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/obj/814542898/v ... ii-v-kieve

Каховский. 2к. 130 куе
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:21

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/814542898/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodau-2k-kvartiru-67-kv-m-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa-ulica-62a-v-raione-dneprovskii-v-kieve

Каховский. 2к. 130 куе


3 месяца назад куплена 45 метров за 57к
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:23

  Первый написав:
  rjkz написав:Просто утро позитива!
1.Окзывается в вашем оп есть люди, умеющие читать. Это обнадеживает.
2.Иногда карьеру приходится начинать с самых низов, но я верю, что к клаве уборщицы тети Клавы вас допустят уже через недели 2-3. Это будут нелегкие тиждни болю, но вы сможете пройти через это.
3. 2 квартиры осталось - це перемога. Осталось еще вокруг них стены построить и будет все зашибись.
4. По цене НуЁрка у нас только Ылитные АППСы, остальное по цене Цюриха. Это прямо с утра после вчерашних рюмок валидола (или вальдшнепса). Растем! Китайцы будут сносить кварталами небоскребы, все равно все едут в Нью-Вас... в Киев. Это еще Трибеко завещало.
5. Да, вы слышали новость? Гугл таки переносит штаб квартиру в Киев. Им так понравилась концептуальная застройка Киева, что они продали только купленный за 2,5 ярда офис в НЙ и на все эти бабосики будут брать у никонова треху с правильными комнатами в ж0пе Нивок с поставкой в 2032 году. Я им пока студию на венике сдам, чтобы серверы под дождем не мокли. Им удобно,сказали, прямая маршрутка все таки.


Не бережете себе. О восьмій ранку почали писати.


"Да, я такой. Я крепкий орешек"(С)


Попереджали вас, часте вживання крові орендарів до добра не доводить.

Так я-ж не в затяг.

До речі, скоро локдаун. Скільки місяців плануєте не пити кров у орендарів? Нам необхідно визначитися безплатно віддати залишок квартир (як круто звучить, насправді їх дві

Насправді їх вдвічи більше, з орендарями дві.

), чи вже можна доплачувати щоб тільки забрали.

Не, я жадный. Я их сам у себя выкуплю.

Про Гугл круто. Т Т буде не по 4 а по 34 кує за квадрат….


После 34 идет 35 потом 36,... но ладно, раз в вашем оп пока умеют считать только до 34 пусть будет 34.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Олежан написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/814542898/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodau-2k-kvartiru-67-kv-m-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa-ulica-62a-v-raione-dneprovskii-v-kieve

Каховский. 2к. 130 куе


3 месяца назад куплена 45 метров за 57к


Там же?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:50

  Первый написав:
  change_pm написав:
  Первый написав:
Не бережете себе. О восьмій ранку почали писати.

Попереджали вас, часте вживання крові орендарів до добра не доводить. До речі, скоро локдаун. Скільки місяців плануєте не пити кров у орендарів? Нам необхідно визначитися безплатно віддати залишок квартир (як круто звучить, насправді їх дві), чи вже можна доплачувати щоб тільки забрали.

Про Гугл круто. Т Т буде не по 4 а по 34 кує за квадрат….

Головне не забути вийти боронити КРЖН від рашистських танків, коли настане час, а то ТТ буде не по 34 куе, а просто по 34К фублів :mrgreen:


Не знаю. Це до ржкз. Він вважає шо у Києві ціни на квартири як у ньюйорку. Я вважаю що ні.


Я ДОКАЗАЛ, а не вважаю, что в НЙ есть объекты бизнескласса (лакшери?) в 3-х летнем новострое не из овноблока (3-х уровневый паркинг, джим, бассейн. Не буду утверждать про этот комплекс, но обычно для резидентов таких комплексов это все бесплатно. Могу попробовать выяснить.), в хорошей локации, за 7+ (96м2 2 бдрм 2 санузла) за 750 куе)куе/м2 с видом на Атлантический океан с балкона(терассы?) 24 этажа. Цены в Киеве вы знаете не хуже меня. Служба все таки обязывает.
Шлачек, да, пока подороже, но уже не сильно.
А! А еще начались паник-сейлы инвестиций:
https://www.trulia.com/p/ny/bushwick/30 ... 35--221601

6-ти квартирный дом за 949 куе!
Даже если там ну совсем низкая цена, я тот район плохо знаю, был рядом в Вильямсбурге (это очень дорогой район), то за 2 бедрум 2 куе в месяц легко.
2х6=12 куе в месяц. 12х12=244 куе в год. 25% годовых как с куста!
Только в объяве с зип-кодом ошиблись 11237 правильный, я проверил по гуглстрит - это этот дом. Все верно.
И очень примечательна история изменения цены.
Обратите внимание как менялась цена. Его просто сбрасывают.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:51

  Пух написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/all/novosti/rayon-kieva-popal-v-dvadtsatku-luchshih-rayonov-mira

Район Киева попал в двадцатку лучших в мире

Район Золотых Ворот в Киеве занял 16 место в рейтинге лучших районов мира по версии британского журнала "Time Out". Издание опубликовало список 49 лучших районов мира, где отметило улицу Рейтарскую, Ярославов Вал и Гончара, которые "меняются со скоростью метеорита".

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Основные категории, которые учитывают в рейтинге: еда, напитки, ночная жизнь, культура, дух общности, стабильность. В своих исследованиях журнал руководствовался отзывами 27 000 человек из разных уголков мира.

"Территория вокруг Золотых Ворот переполнена барами, скрытыми кафе, дизайнерскими бутиками и заведениями, которые вызывают ностальгию. Новые открытия, чувство общности с акцентом на сохранение наследия города и нетипичные зеленые зоны, такие как Сквер киевских интеллигентов, – все это делает район Золотых Ворот идеальным местом для знакомства с прогрессивной частью Киева", – говорится в материале.

Первая десятка рейтинга
1.Нёрребро, Копенгаген (Дания)
2.Андерсонвилл, Чикаго (США)
3.Чоннам Сам-я, Сеул (Южная Корея)
4.Лейт, Эдинбург (Шотландия, Великобритания)
5.Station District, Вильнюс (Литва)
6.Челси, Нью-Йорк (США)
7.XI Район, Будапешт (Венгрия)
8.Нгор, Дакар (Сенегал)
9.Сайкун, Гонконг
10.Ричмонд, Мельбурн (Австралия)


изумительный рейтинг, мне как коренному киевлянину странно такое было читать, с моей точки зрения в киеве жить становится все хуже и хуже


Я с Вами полностью согласен, просто стараюсь давать разностороннюю информацию.
rjkz
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