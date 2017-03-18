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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 жов, 2021 19:00
Олежан написав:
интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?
думаю с 3.5 если стартанут в состоянии "ставим забор/роем яму", но потом парапланирование и на готовом выйдем на 4)
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Додано: Вів 12 жов, 2021 19:03
Прохожий написав: Олежан написав:
интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?
думаю с 3.5, но потом парапланирование и на готовом выйдем на 4)
какой 4...смотри тарян тауєрс. 5к
а здесь дом еще лучше. 6-8 как с куста
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Додано: Вів 12 жов, 2021 19:11
Олежан написав: Прохожий написав: Олежан написав:
интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?
думаю с 3.5, но потом парапланирование
и на готовом выйдем на 4)
какой 4...смотри тарян тауєрс. 5к
а здесь дом еще лучше. 6-8 как с куста
выше выделил
главное)
кстати по ТТ таргет цену 5куе Я озвучивал еще год-полтора назад)
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Додано: Вів 12 жов, 2021 19:48
Прохожий написав:
кстати по ТТ таргет цену 5куе Я озвучивал еще год-полтора назад)
Таки да:-)
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Додано: Вів 12 жов, 2021 20:01
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Додано: Вів 12 жов, 2021 20:21
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/814542898/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodau-2k-kvartiru-67-kv-m-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa-ulica-62a-v-raione-dneprovskii-v-kieve
Каховский. 2к. 130 куе
3 месяца назад куплена 45 метров за 57к
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Олежан
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Додано: Вів 12 жов, 2021 20:23
Первый написав: rjkz написав:
Просто утро позитива!
1.Окзывается в вашем оп есть люди, умеющие читать. Это обнадеживает.
2.Иногда карьеру приходится начинать с самых низов, но я верю, что к клаве уборщицы тети Клавы вас допустят уже через недели 2-3. Это будут нелегкие тиждни болю, но вы сможете пройти через это.
3. 2 квартиры осталось - це перемога. Осталось еще вокруг них стены построить и будет все зашибись.
4. По цене НуЁрка у нас только Ылитные АППСы, остальное по цене Цюриха. Это прямо с утра после вчерашних рюмок валидола (или вальдшнепса). Растем! Китайцы будут сносить кварталами небоскребы, все равно все едут в Нью-Вас... в Киев. Это еще Трибеко завещало.
5. Да, вы слышали новость? Гугл таки переносит штаб квартиру в Киев. Им так понравилась концептуальная застройка Киева, что они продали только купленный за 2,5 ярда офис в НЙ и на все эти бабосики будут брать у никонова треху с правильными комнатами в ж0пе Нивок с поставкой в 2032 году. Я им пока студию на венике сдам, чтобы серверы под дождем не мокли. Им удобно,сказали, прямая маршрутка все таки.
Не бережете себе. О восьмій ранку почали писати.
"Да, я такой. Я крепкий орешек"(С)
Попереджали вас, часте вживання крові орендарів до добра не доводить.
Так я-ж не в затяг.
До речі, скоро локдаун. Скільки місяців плануєте не пити кров у орендарів? Нам необхідно визначитися безплатно віддати залишок квартир (як круто звучить, насправді їх дві
Насправді їх вдвічи більше, з орендарями дві.
), чи вже можна доплачувати щоб тільки забрали.
Не, я жадный. Я их сам у себя выкуплю.
Про Гугл круто. Т Т буде не по 4 а по 34 кує за квадрат….
После 34 идет 35 потом 36,... но ладно, раз в вашем оп пока умеют считать только до 34 пусть будет 34.
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rjkz
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Додано: Вів 12 жов, 2021 20:42
Олежан написав: Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/814542898/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodau-2k-kvartiru-67-kv-m-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa-ulica-62a-v-raione-dneprovskii-v-kieve
Каховский. 2к. 130 куе
3 месяца назад куплена 45 метров за 57к
Там же?
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Додано: Вів 12 жов, 2021 20:51
Пух написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/all/all/novosti/rayon-kieva-popal-v-dvadtsatku-luchshih-rayonov-mira
Район Киева попал в двадцатку лучших в мире
Район Золотых Ворот в Киеве занял 16 место в рейтинге лучших районов мира по версии британского журнала "Time Out". Издание опубликовало список 49 лучших районов мира, где отметило улицу Рейтарскую, Ярославов Вал и Гончара, которые "меняются со скоростью метеорита".
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Основные категории, которые учитывают в рейтинге: еда, напитки, ночная жизнь, культура, дух общности, стабильность. В своих исследованиях журнал руководствовался отзывами 27 000 человек из разных уголков мира.
"Территория вокруг Золотых Ворот переполнена барами, скрытыми кафе, дизайнерскими бутиками и заведениями, которые вызывают ностальгию. Новые открытия, чувство общности с акцентом на сохранение наследия города и нетипичные зеленые зоны, такие как Сквер киевских интеллигентов, – все это делает район Золотых Ворот идеальным местом для знакомства с прогрессивной частью Киева", – говорится в материале.
Первая десятка рейтинга
1.Нёрребро, Копенгаген (Дания)
2.Андерсонвилл, Чикаго (США)
3.Чоннам Сам-я, Сеул (Южная Корея)
4.Лейт, Эдинбург (Шотландия, Великобритания)
5.Station District, Вильнюс (Литва)
6.Челси, Нью-Йорк (США)
7.XI Район, Будапешт (Венгрия)
8.Нгор, Дакар (Сенегал)
9.Сайкун, Гонконг
10.Ричмонд, Мельбурн (Австралия)
изумительный рейтинг, мне как коренному киевлянину странно такое было читать, с моей точки зрения в киеве жить становится все хуже и хуже
Я с Вами полностью согласен, просто стараюсь давать разностороннюю информацию.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 21:50
Олежан написав:
интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?
И это только чтобы в ОП зайти. А м2 по 30000-50000, как в Монте-Карло
Унуноктий написав:
А я в Швецию 22 октября вылетаю.... до 12 ноября буду там....
Держи нас в курсе
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