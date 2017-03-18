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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 жов, 2021 22:04
Унуноктий написав:А я в Швецию 22 октября вылетаю.... до 12 ноября буду там....
машины там дешевые
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kingkongovets
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Додано: Вів 12 жов, 2021 22:05
zРадио написав: Олежан написав:
интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?
И это только чтобы в ОП зайти. А м2 по 30000-50000, как в Монте-Карло
Унуноктий написав:
А я в Швецию 22 октября вылетаю.... до 12 ноября буду там....
Держи нас в курсе
слушай, мне тут за 40 метров в оранж сити, которые я за 19 500 покупал в 2017 году, предлагают 45000 без ремонта. Продавать или по парапланируем до 50000?
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Унуноктий
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Додано: Вів 12 жов, 2021 22:10
kingkongovets написав:
Унуноктий написав:А я в Швецию 22 октября вылетаю.... до 12 ноября буду там....
машины там дешевые
вариант кстати, присмотреть себе машинку и от туда рвануть с обновкой)
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Унуноктий
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