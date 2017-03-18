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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8708870987108711

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 100
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Унуноктий написав:А я в Швецию 22 октября вылетаю.... до 12 ноября буду там....
машины там дешевые
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:05

  zРадио написав:
  Олежан написав:интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?


И это только чтобы в ОП зайти. А м2 по 30000-50000, как в Монте-Карло

  Унуноктий написав:А я в Швецию 22 октября вылетаю.... до 12 ноября буду там....


Держи нас в курсе

слушай, мне тут за 40 метров в оранж сити, которые я за 19 500 покупал в 2017 году, предлагают 45000 без ремонта. Продавать или по парапланируем до 50000?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:10

  kingkongovets написав:
Унуноктий написав:А я в Швецию 22 октября вылетаю.... до 12 ноября буду там....
машины там дешевые

вариант кстати, присмотреть себе машинку и от туда рвануть с обновкой)
Унуноктий
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