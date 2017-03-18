машины там дешевыеУнуноктий написав:А я в Швецию 22 октября вылетаю.... до 12 ноября буду там....
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Додано: Вів 12 жов, 2021 22:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
машины там дешевые
Додано: Вів 12 жов, 2021 22:05
слушай, мне тут за 40 метров в оранж сити, которые я за 19 500 покупал в 2017 году, предлагают 45000 без ремонта. Продавать или по парапланируем до 50000?
Додано: Вів 12 жов, 2021 22:10
Додано: Вів 12 жов, 2021 22:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дмитрий КтоСтроит сделал график сколько средних киевских зарплат нужно чтобы купить м2 недвижимости и как ни странно эта метрика уменьшилась.
Можно устроить битву графиков с нашим форумным гуру по графикам
Востаннє редагувалось foxluck в Вів 12 жов, 2021 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 жов, 2021 22:44
Какой плавный переход Ты только скажи, причем здесь 2017-й? Кто-то спорит с тем, что тогда было правильное время покупать? А насчет продавать тебе сейчас, или нет - не продавать, конечно. Думкопфы никогда не фиксируют прибыль
Додано: Вів 12 жов, 2021 22:48
Так, чтобы я не тратил попусту время на видео, ответьте, плиз сразу, какие цены использует человек. Если цены индексов, то это же все неправда - "реальные цены" существенно выше (подробности у практиков ) А значит и метрика средняя зарплата / средняя стоимость м2 - говно.
Ну вы поняли. Растишки сами себя поставили в положение цугцванга, и теперь не знают, как выкручиваться
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 12 жов, 2021 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 жов, 2021 22:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
зміна ціни
13 лип. 2020 - 179 000 $
1 черв. 2020 - 175 000 $
6 трав. 2020 - 179 000 $
2 квіт. 2020 - 175 000 $
2 бер. 2020 - 179 000 $
3 лют. 2020 - 175 000 $
4 січ. 2020 - 179 000 $
13 груд. 2019 - 175 000 $
Додано: Вів 12 жов, 2021 23:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 12 жов, 2021 23:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да, индекс ЛУНа.
И я понимаю что есть много возражений - и про индекс и про то что на рынке недвижимости участвуют в основном не те, кто получает среднюю зарплату.
Но лучше неточная статистика чем полное отсутствие.
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