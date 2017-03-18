Унуноктий
И если действительно кому то 45куе за вот "это" так жгут ляжку что они кЮшать нэ могут, то сливай.
Неужели кто то будет связываться с вот таким 0мном чтоб заработать по Владу максимум 6% годовых с геморром ремонта и его постепенной порчей и такой вот дополнительной аммортизацией?
Девалом тут пахнет, ой пахнет.
Сколько на предыдущих пиках 2008/2013 подобное Оранжу лайно стоило готовое за метр? Неужели поболе теперешних 1125?
Не верю. В панель на Трое по полторы - верю, и то с каким то базовым ремонтом что сразу сдать её можно тогда было(и в долларах недёшево)