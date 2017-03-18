Додано: Сер 13 жов, 2021 02:41

hume написав: airmax78 написав: hume написав: https://blok.se/en/property/langholmsgatan-13/



Решил посмотреть, нашел 25 метров в центре за 300 куе

Вот хрущик 53 года, тоже 25 метров за287 куе



https://blok.se/en/property/doktor-widerstroms-gata-72

Цюрих можно посмотреть, но думаю Стокгольма достаточно. https://blok.se/en/property/langholmsgatan-13/Решил посмотреть, нашел 25 метров в центре за 300 куеВот хрущик 53 года, тоже 25 метров за287 куеЦюрих можно посмотреть, но думаю Стокгольма достаточно.

Я смотрел Цюрих. Там капец. При этом застройка местами напоминает Софиевскую Борщаговку. Я смотрел Цюрих. Там капец. При этом застройка местами напоминает Софиевскую Борщаговку.

Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат.

Вы сами начали отвечать на свой вопрос. Но не довели мысль до конца.Цены не болтаются внизу. Вы очень ошибаетесь. Если взять в сравнение вторичку - да, очень недорого. Но не все объекты стоят как "хрущ на Тампере" (захар). Есть-же в Киеве цены и 6 и 7 и даже 8 куе за метр. И кто-то их покупает.И судя по оптимизму некоторых "оптимистов" (зРадио), за ними очереди стоят и просто на всех не хватает.И это без кредитования.Я показал пример НЙ. Кредитование 2,75 и меньше.1. Почему до сих пор не распродано?2. Почему долго продается?3. Почему снижаются цены на квартиры?4. Почему покупающие в Киеве по таким ценам не покупают ее за рубежом? Они считают киевский овноблок по 6-7-8 куе за метр недооцененным? Появится ипотека и "вжууух"(Долярчик)? Ситуация явно не однозначная. Есть масса нелогичностей, в частности, я много раз отмечал, что рост цен вызван искусственными и естественными факторами. К искусственным относятся разгон ценников "концептуальными" застройщиками на фоне вывода из игры бюджетных массовых конкурентов.В миллионный раз - я "ЗА" оправданный дорожай, но не за надутие и схлопывание пузыря. А оправданный дорожай не может быть нелогичным и необоснованным высокой покупательной способностью, часть этого условия может быть обусловлено ипотекой.Но, опять-же. Давайте промасщтабируем. Есть заброшенное село, без дорог, работы, даже мобильная связь не работает. До ближайшего города 30-40-50 км по бездорожью. Дом там стоит НУЛЬ. Его просто никто не купит. Пусть тысяча грн.И уж тем более не купит в том селе дом, если есть село возле города, с хорошей дорогой, электричкой, даже амбулаторией и фермой, на которой кто-то как-то работает. Дом, допустим, стоит 2 куе, но покупателей тоже не густо, поэтому продавать можно десятилетиями. Возле этого села есть городок, житель которого даже не подозревает о существовании самого первого, а может и второго села и уж точно не купит там ничего. Но каждый житель этих сел знает про этот городок. Потом идет, скажем, райцентр, облцентр, столица. Логика сохраняется. Все хотят в конечном счете в Киев, но не у каждого на это есть возможности.Вот на "Киев" Вы и останавливаетесь. Почему люди едут в Киев? За тем, чего нет в их селе, райцентре, облцентре. Качество жизни (медицина, образование, инфраструктура и тд), доход, перспективы, "движ". Но ведь и Киев - далеко (очень далеко) не идеал. В Варшаве и Праге качество жизни и все остальное выше Киева, в Лондоне и Амстердаме выше чем в Праге и Варшаве. И тд.И лондонец врядли купит что-то в Варшаве или Киеве, не говоря уж о селах, о которых шла речь в начале. И то, что Вы (или Вам) приводят какие-то цены в разы и на порядки выше киевских, это не значит, что нет возможностей взять что-то намного дешевле..Вернемся на минуту к авалоновскому Бруклинбэй за 750 куе за 96 метров. Я ведь не утверждаю, что вся недвига бизнескласса в НЙ стоит 7 куе за м2. Возле ЦП (настоящего, а не ЖК его имени) есть квартиры и по 100 млн долларов. Я лишь хочу показать, что за сопоставимые с киевскими ЖК ценами можно себе позволить соверщенно другое качество жизни. И покупающий за 7 куе метр в авалоне даже может не знает где наш Киев находится.Вот это "масштабирование" и показывает несоответствие ряда сегментов киевских цен тому, что покупатель получает. Иными словами, житель села, вместо того, чтобы купить себе качество жизни Киева, покупает по киевским ценам хату в селе.Или концептуальный новострой, но в селе, в дали от цивилизации.Надеюсь, свою точку зрения объяснил?