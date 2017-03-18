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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8710871187128713>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 100
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 01:38

  airmax78 написав:
  hume написав:https://blok.se/en/property/langholmsgatan-13/

Решил посмотреть, нашел 25 метров в центре за 300 куе
Вот хрущик 53 года, тоже 25 метров за287 куе

https://blok.se/en/property/doktor-widerstroms-gata-72
Цюрих можно посмотреть, но думаю Стокгольма достаточно.

Я смотрел Цюрих. Там капец. При этом застройка местами напоминает Софиевскую Борщаговку.


Цюрих" - это хрустальная мечта моего детства.Не касайтесь ее своими лапами" (Ильф и Петров). Я верю, Киев скоро догонит его, перегонит и уйдет в отрыв.
Я тогда продам ламповый АППС и куплю квартиру...НЕТ! Дом на берегу Лиммата, где она впадает в озеро Цюрих (я смотрю, швейцарцы с названиями не заморачивались в давние времена).
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 02:41

  hume написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:https://blok.se/en/property/langholmsgatan-13/

Решил посмотреть, нашел 25 метров в центре за 300 куе
Вот хрущик 53 года, тоже 25 метров за287 куе

https://blok.se/en/property/doktor-widerstroms-gata-72
Цюрих можно посмотреть, но думаю Стокгольма достаточно.

Я смотрел Цюрих. Там капец. При этом застройка местами напоминает Софиевскую Борщаговку.

Я не могу понять нашего форумчанина. В каждом сообщении сравнивает цены Киева и Европы. Киев до сих пор на дне болтается если сравнивать с Западной Европой. В Москве тоже мама не горюй. Цены центра Киева можно сравнивать разве что с человейниками новой Москвы. Но почему то все уверены про стремительный домкрат. При этом нет кредитования


Вы сами начали отвечать на свой вопрос. Но не довели мысль до конца.
Цены не болтаются внизу. Вы очень ошибаетесь. Если взять в сравнение вторичку - да, очень недорого. Но не все объекты стоят как "хрущ на Тампере" (захар). Есть-же в Киеве цены и 6 и 7 и даже 8 куе за метр. И кто-то их покупает.
И судя по оптимизму некоторых "оптимистов" (зРадио), за ними очереди стоят и просто на всех не хватает.
И это без кредитования.
Я показал пример НЙ. Кредитование 2,75 и меньше.
1. Почему до сих пор не распродано?
2. Почему долго продается?
3. Почему снижаются цены на квартиры?
4. Почему покупающие в Киеве по таким ценам не покупают ее за рубежом? Они считают киевский овноблок по 6-7-8 куе за метр недооцененным? Появится ипотека и "вжууух"(Долярчик)? Ситуация явно не однозначная. Есть масса нелогичностей, в частности, я много раз отмечал, что рост цен вызван искусственными и естественными факторами. К искусственным относятся разгон ценников "концептуальными" застройщиками на фоне вывода из игры бюджетных массовых конкурентов.
В миллионный раз - я "ЗА" оправданный дорожай, но не за надутие и схлопывание пузыря. А оправданный дорожай не может быть нелогичным и необоснованным высокой покупательной способностью, часть этого условия может быть обусловлено ипотекой.
Но, опять-же. Давайте промасщтабируем. Есть заброшенное село, без дорог, работы, даже мобильная связь не работает. До ближайшего города 30-40-50 км по бездорожью. Дом там стоит НУЛЬ. Его просто никто не купит. Пусть тысяча грн.
И уж тем более не купит в том селе дом, если есть село возле города, с хорошей дорогой, электричкой, даже амбулаторией и фермой, на которой кто-то как-то работает. Дом, допустим, стоит 2 куе, но покупателей тоже не густо, поэтому продавать можно десятилетиями. Возле этого села есть городок, житель которого даже не подозревает о существовании самого первого, а может и второго села и уж точно не купит там ничего. Но каждый житель этих сел знает про этот городок. Потом идет, скажем, райцентр, облцентр, столица. Логика сохраняется. Все хотят в конечном счете в Киев, но не у каждого на это есть возможности.
Вот на "Киев" Вы и останавливаетесь. Почему люди едут в Киев? За тем, чего нет в их селе, райцентре, облцентре. Качество жизни (медицина, образование, инфраструктура и тд), доход, перспективы, "движ". Но ведь и Киев - далеко (очень далеко) не идеал. В Варшаве и Праге качество жизни и все остальное выше Киева, в Лондоне и Амстердаме выше чем в Праге и Варшаве. И тд.
И лондонец врядли купит что-то в Варшаве или Киеве, не говоря уж о селах, о которых шла речь в начале. И то, что Вы (или Вам) приводят какие-то цены в разы и на порядки выше киевских, это не значит, что нет возможностей взять что-то намного дешевле..
Вернемся на минуту к авалоновскому Бруклинбэй за 750 куе за 96 метров. Я ведь не утверждаю, что вся недвига бизнескласса в НЙ стоит 7 куе за м2. Возле ЦП (настоящего, а не ЖК его имени :mrgreen: ) есть квартиры и по 100 млн долларов. Я лишь хочу показать, что за сопоставимые с киевскими ЖК ценами можно себе позволить соверщенно другое качество жизни. И покупающий за 7 куе метр в авалоне даже может не знает где наш Киев находится.
Вот это "масштабирование" и показывает несоответствие ряда сегментов киевских цен тому, что покупатель получает. Иными словами, житель села, вместо того, чтобы купить себе качество жизни Киева, покупает по киевским ценам хату в селе.
Или концептуальный новострой, но в селе, в дали от цивилизации.
Надеюсь, свою точку зрения объяснил?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 02:45

  hume написав:
  airmax78 написав:[quote
А сзади едва угадываются очертания бедного родственника - гадкого утенка Джек-Хауса.

Что, не модный уже? :mrgreen:

+1
Ага?
Теперь Вы тоже враг народа.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 04:35

  Олежан написав:интересно, там цена со скольки стартанет? с 10 000 баксов?


Не меньше.
Новая икона стиля.
никоновские концептуальности домкратом вниз.
Ламповый фт находится уже в нужном месте, среди ламповых хрущей.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:18

  zРадио написав:
  foxluck написав:
Можно устроить битву графиков с нашим форумным гуру по графикам :)



Так, чтобы я не тратил попусту время на видео, ответьте, плиз сразу, какие цены использует человек. Если цены индексов, то это же все неправда - "реальные цены" существенно выше (подробности у практиков :mrgreen: ) А значит и метрика средняя зарплата / средняя стоимость м2 - говно.

Ну вы поняли. Растишки сами себя поставили в положение цугцванга, и теперь не знают, как выкручиваться

поки снідав, прослухав одним вухом, тези такі:
1) по відношенню до з.п. по мінфіну, бульки нема
(мій комент: але якщо криза, то з.п. в $ просідає)
2) кількість угод на вторинці по мінюсту просіла у 2020, але є надія що виросте у 2021
3) по вводу житла у 2020 КРЖН просів, оКРЖН теж, але менше просадка
4) навісу нема, 12 м2 на одного офіційного мешканця столиці.

Ітого:
потенціал росту є, ібо іпотєка ще не посправжньому працює, і з.п. так собі, не еуропейські.
ліпше купити новострій і платити умовних 1К грн комунальки, чим мерзнути в панельці за тих 1К комунальки.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:40

  foxluck написав:Дмитрий КтоСтроит сделал график сколько средних киевских зарплат нужно чтобы купить м2 недвижимости и как ни странно эта метрика уменьшилась.

Можно устроить битву графиков с нашим форумным гуру по графикам :)


Выдающийся "аналитик".)))
В литературе таких называют графоманами.
Получасовое видео можно было бы легко заменить двумя предложениями с парой-тройкой графиков.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:42

Ржкз
Не злись
Вам, шлаководам, писали - ПРОДАВАЙТЕ ШЛАК.
Люди змінюються. У кого хоч трохи є грошей каклєти на кухні не жарять, і пивас в залі не п’ють поки баба у мартена. Я ці баталії з 2013 року пам’ятаю, коли з Ейром писали Юрі що не бери ти бпс із залою, візьми краще квартет… але пивас у залі переміг.

Ви проіпали момент злити шлачок
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:22

rjkz
Есть подозрения, что уровень качества жизни человека покупающего в Киеве по 7 куе/м будет все таки выше, чем у человека покупающего за столько в НЮ. Что такого может предложить НЮ человеку, что невозможно получить в Киеве и должно присутствовать перманентно, а не решаемо покупкой авиа билета?

Во-вторых, Вы уверены, что при переезде в в НЮ у человека сохранится такой же доход, какой у него в Киеве? Условный ресторатор Борисов сильно нужен НЮ и не съедят ли его там конкуренты? И будет ли "такой же доход" ощущаться так же в НЮ?
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:37

  Faceless написав:
Олежан написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/814542898/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodau-2k-kvartiru-67-kv-m-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa-ulica-62a-v-raione-dneprovskii-v-kieve

Каховский. 2к. 130 куе


3 месяца назад куплена 45 метров за 57к


Там же?

да, каховский
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:41

  flyman написав:ліпше купити новострій і платити умовних 1К грн комунальки, чим мерзнути в панельці за тих 1К комунальки.

В свое время мой приятель выбирал между новостроем на Минском массиве и панелькой на Оболони.
Выбрал Яскравый
Двое детей. Возит каждый день через эпическую пробку на Богатырской в садик и школу на Оболонь.
Кружки развивалки - Оболонь.
Погулять - Оболонь
Жена на работу на метро через Оболонь.

Через стену слышно как у соседа в квартире закипает чайник.
Контингент жильцов молодой, с баблом - пати каждую ночь.
Выспятся, отдохнуть дома невозможно.

От себя замечу, что Минский массив это ещё очень даже ничего место.
Если сравнивать с ПОХом например.

А так да. Если окна не панорамные - отопление в новострое дешевле.
Если окна на всю стену то дороже и мощности напольного радиатора не хватит.
UA
 
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