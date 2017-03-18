А что с ПОХом не так?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 жов, 2021 08:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 13 жов, 2021 08:56
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
подтверждаю - есть знакомые и на минском и в яскравом
с ужасом ждут постройки интергалом еще нескольких домов на месте тц полярный
пробки, со школами реальный напряг, заполненность больше 100%
о парковках ессно тоже при покупке яскравого никто не думал - вокруг же пустыри, ставь где хочешь, ага
зы:
с 2015го года количество авто, в среднем ежедневно выезжающих на киевские дороги увеличилось в 1,7 раза - с 620 тыс до 1060 тыс
в траффике 60% киевляне, 30% - жители пригородов и 10% - транзитчики
по статистике кмда чуть ли не каждая 3я машина в траффике находится в поиске парковки
с 2022го года кмда планирует применять принцип «резидентной парковки» - на квартиру можно будет получить скидку 50% на парковку одного авто в радиусе 400 метров от дома
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