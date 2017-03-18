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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8710871187128713

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 100
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Если сравнивать с ПОХом например.


А что с ПОХом не так?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:56

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  flyman написав:ліпше купити новострій і платити умовних 1К грн комунальки, чим мерзнути в панельці за тих 1К комунальки.

В свое время мой приятель выбирал между новостроем на Минском массиве и панелькой на Оболони.
Выбрал Яскравый
Двое детей. Возит каждый день через эпическую пробку на Богатырской в садик и школу на Оболонь.
Кружки развивалки - Оболонь.
Погулять - Оболонь
Жена на работу на метро через Оболонь.

Через стену слышно как у соседа в квартире закипает чайник.
Контингент жильцов молодой, с баблом - пати каждую ночь.
Выспятся, отдохнуть дома невозможно.

От себя замечу, что Минский массив это ещё очень даже ничего место.
Если сравнивать с ПОХом например.
подтверждаю - есть знакомые и на минском и в яскравом
с ужасом ждут постройки интергалом еще нескольких домов на месте тц полярный
пробки, со школами реальный напряг, заполненность больше 100%
о парковках ессно тоже при покупке яскравого никто не думал - вокруг же пустыри, ставь где хочешь, ага

зы:
с 2015го года количество авто, в среднем ежедневно выезжающих на киевские дороги увеличилось в 1,7 раза - с 620 тыс до 1060 тыс
в траффике 60% киевляне, 30% - жители пригородов и 10% - транзитчики
по статистике кмда чуть ли не каждая 3я машина в траффике находится в поиске парковки
с 2022го года кмда планирует применять принцип «резидентной парковки» - на квартиру можно будет получить скидку 50% на парковку одного авто в радиусе 400 метров от дома
kingkongovets
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