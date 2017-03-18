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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 жов, 2021 08:54
UA написав:
Если сравнивать с ПОХом например.
А что с ПОХом не так?
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Investor_K
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Додано: Сер 13 жов, 2021 08:56
UA написав: flyman написав:
ліпше купити новострій і платити умовних 1К грн комунальки, чим мерзнути в панельці за тих 1К комунальки.
В свое время мой приятель выбирал между новостроем на Минском массиве и панелькой на Оболони.
Выбрал Яскравый
Двое детей. Возит каждый день через эпическую пробку на Богатырской в садик и школу на Оболонь.
Кружки развивалки - Оболонь.
Погулять - Оболонь
Жена на работу на метро через Оболонь.
Через стену слышно как у соседа в квартире закипает чайник.
Контингент жильцов молодой, с баблом - пати каждую ночь.
Выспятся, отдохнуть дома невозможно.
От себя замечу, что Минский массив это ещё очень даже ничего место.
Если сравнивать с ПОХом например.
подтверждаю - есть знакомые и на минском и в яскравом
с ужасом ждут постройки интергалом еще нескольких домов на месте тц полярный
пробки, со школами реальный напряг, заполненность больше 100%
о парковках ессно тоже при покупке яскравого никто не думал - вокруг же пустыри, ставь где хочешь, ага
зы:
с 2015го года количество авто, в среднем ежедневно выезжающих на киевские дороги увеличилось в 1,7 раза - с 620 тыс до 1060 тыс
в траффике 60% киевляне, 30% - жители пригородов и 10% - транзитчики
по статистике кмда чуть ли не каждая 3я машина в траффике находится в поиске парковки
с 2022го года кмда планирует применять принцип «резидентной парковки» - на квартиру можно будет получить скидку 50% на парковку одного авто в радиусе 400 метров от дома
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kingkongovets
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Додано: Сер 13 жов, 2021 09:10
kingkongovets написав:
подтверждаю - есть знакомые и на минском и в яскравом
с ужасом ждут постройки интергалом еще нескольких домов на месте тц полярный
Наверное так и надо.
Люди не должны сомневается, что застройщик их преднамеренно наказывает за их же деньги.
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UA
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Додано: Сер 13 жов, 2021 09:25
foxluck написав: zРадио написав:
Так, чтобы я не тратил попусту время на видео, ответьте, плиз сразу, какие цены использует человек. Если цены индексов, то это же все неправда
Да, индекс ЛУНа.
И я понимаю что есть много возражений - и про индекс и про то что на рынке недвижимости участвуют в основном не те, кто получает среднюю зарплату.Но лучше неточная статистика чем полное отсутствие.
Статистика и другие данные это база для принятия решений. Вместе с собственно информацией, критически важно понимать насколько она достоверная. Иначе на этой, так называемой "неточной статистике" можно обжечься.
Когда сюда тащат графики и статистику без анализа, насколько она релевантна и достоверна, все что я могу сказать "мусор на входе - мусор на выходе".
Одно замечание на примере Доллячика. Если повысили зарплату его жене учительнице в два раза, а он в своем ФОПе ЕН ушел в минус, увеличилась ли его способность купить квартиру? Согласно статистике да, в два раза.
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Vlad442
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Додано: Сер 13 жов, 2021 09:30
rjkz написав:
Вот на "Киев" Вы и останавливаетесь. Почему люди едут в Киев? За тем, чего нет в их селе, райцентре, облцентре. Качество жизни (медицина, образование, инфраструктура и тд), доход, перспективы, "движ". Но ведь и Киев - далеко (очень далеко) не идеал. В Варшаве и Праге качество жизни и все остальное выше Киева, в Лондоне и Амстердаме выше чем в Праге и Варшаве. И тд.
И лондонец врядли купит что-то в Варшаве или Киеве, не говоря уж о селах, о которых шла речь в начале.
Лондонцы иногда покупают на пенсии домик в Испании.
Большие города это не всегда качество жизни. Это скорей способ заработка.
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Vlad442
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Додано: Сер 13 жов, 2021 09:34
rjkz написав:
Если взять в сравнение вторичку - да, очень недорого. Но не все объекты стоят как "хрущ на Тампере" (захар). Есть-же в Киеве цены и 6 и 7 и даже 8 куе за метр. И кто-то их покупает.
rjkz написав:
Возле ЦП (настоящего, а не ЖК его имени ) есть квартиры и по 100 млн долларов. Я лишь хочу показать, что за сопоставимые с киевскими ЖК ценами можно себе позволить соверщенно другое качество жизни.
Не понял. Вы сравниваете элитку в Киеве за, скажем, миллион, и говортите, что в НЮ элитка сто миллионов. Это не сопоставимые с киевскими ЖК ценами. Это разница в сто раз. Цифры вполне отображают разный вес НЮ и Киева.
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Vlad442
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Додано: Сер 13 жов, 2021 09:35
Пенсионеры с северных стран покупают жилье, например, в Болгарии. Климат потеплее и каждый месяц пенсия на карточке.
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Investor_K
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Додано: Сер 13 жов, 2021 09:43
kingkongovets написав:
с 2015го года количество авто, в среднем ежедневно выезжающих на киевские дороги увеличилось в 1,7 раза - с 620 тыс до 1060 тыс
в траффике 60% киевляне, 30% - жители пригородов и 10% - транзитчики
по статистике кмда чуть ли не каждая 3я машина в траффике находится в поиске парковки
Это к качеству жизни в Киеве. В облценрах люди не знают такого - выйти на час раньше чтобы не стоять в пробках. В райцентрах ходят на работу пешком.
Мне кажется, что более комфортным для жизни, будет небольшой облцентр, расположенный не слишком далеко от Киева.
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Vlad442
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Додано: Сер 13 жов, 2021 09:51
Зачем собственно зашел на форум - поделиться инфой про депопуляцию, деиндустриализацию, чистильщиков обуви и превращению вторички в шлак.
Цены сейчас вполне на уровне 09-12 годов, а местами доходят до пиков лета 13-ого, аренда в среднем сегменте в диапазоне 77-84% от цен 09-12.
Людей становится меньше, квартир под аренду больше.
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Vlad442
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Додано: Сер 13 жов, 2021 09:59
Investor_K написав:
Пенсионеры с северных стран покупают жилье, например, в Болгарии. Климат потеплее и каждый месяц пенсия на карточке.
Только что там делать, в той Болгарии? Забальзамироваться?
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Faceless
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