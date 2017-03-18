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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8711871287138714

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 101
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
11
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:00

  Vlad442 написав:Зачем собственно зашел на форум - поделиться инфой про депопуляцию, деиндустриализацию, чистильщиков обуви и превращению вторички в шлак.
Цены сейчас вполне на уровне 09-12 годов, а местами доходят до пиков лета 13-ого, аренда в среднем сегменте в диапазоне 77-84% от цен 09-12.
Людей становится меньше, квартир под аренду больше.

Доходность аренды будет падать и дальше?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:18

  UA написав:
  Vlad442 написав:Зачем собственно зашел на форум - поделиться инфой про депопуляцию, деиндустриализацию, чистильщиков обуви и превращению вторички в шлак.
Цены сейчас вполне на уровне 09-12 годов, а местами доходят до пиков лета 13-ого, аренда в среднем сегменте в диапазоне 77-84% от цен 09-12.
Людей становится меньше, квартир под аренду больше.

Доходность аренды будет падать и дальше?

Думаю что да. Частично за счет уменьшения спроса, частично за счет увеличения предложения. Новострои сторятся, бабушки умирают. Это числитель дроби.
Кроме этого рост цен на недвижимость будет увеличивать знаменатель.
Я специально посчитал падение доходности когда цены продажи вышил на довоенный уровень.

Два замечание к расчетам. У нас традиционно цены включают коммуналку. С учетом роста цены отопления в долларах за последние 10 лет, картина будет немного грустней. С другой стороны (только посмотрел что по чем ушло) мои цены, даже с учетом осеннего повышения, процентов на 5-10 ниже рынка. Цены выросли сильно и продолжают расти.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:25

  UA написав:
  Vlad442 написав:Зачем собственно зашел на форум - поделиться инфой про депопуляцию, деиндустриализацию, чистильщиков обуви и превращению вторички в шлак.
Цены сейчас вполне на уровне 09-12 годов, а местами доходят до пиков лета 13-ого, аренда в среднем сегменте в диапазоне 77-84% от цен 09-12.
Людей становится меньше, квартир под аренду больше.

Доходность аренды будет падать и дальше?

Когда вырастет доходность депозитов многие из аренды вернуться туда.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Цены выросли сильно и продолжают расти.
цены аренды?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:36

  vitaliian написав:
  UA написав:
  Vlad442 написав:Зачем собственно зашел на форум - поделиться инфой про депопуляцию, деиндустриализацию, чистильщиков обуви и превращению вторички в шлак.
Цены сейчас вполне на уровне 09-12 годов, а местами доходят до пиков лета 13-ого, аренда в среднем сегменте в диапазоне 77-84% от цен 09-12.
Людей становится меньше, квартир под аренду больше.

Доходность аренды будет падать и дальше?

Когда вырастет доходность депозитов многие из аренды вернуться туда.

А есть какие то предпосылки что банкиры захотят почти бескорыстно осчастливить вкладчиков как Приват в 15м, когда он платил до 13 годовых в уе пересичным?
Может они и проценты по картам ещё снизят с 3.5 в мес до стольки в год как у пшеков хотя бы (
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:38

барабашов банкиры пешки в этой игре. И нацбанк тоже не крупная фигура. Пока доллар дешёвый они могут себе позволить стричь вкладчиков, когда доллар вырастет в цене будут на коленях ползать дайте денег. Как в 2015.
vitaliian
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