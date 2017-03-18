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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 жов, 2021 10:00
Vlad442 написав:
Зачем собственно зашел на форум - поделиться инфой про депопуляцию, деиндустриализацию, чистильщиков обуви и превращению вторички в шлак.
Цены сейчас вполне на уровне 09-12 годов, а местами доходят до пиков лета 13-ого, аренда в среднем сегменте в диапазоне 77-84% от цен 09-12.
Людей становится меньше, квартир под аренду больше.
Доходность аренды будет падать и дальше?
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UA
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:18
UA написав: Vlad442 написав:
Зачем собственно зашел на форум - поделиться инфой про депопуляцию, деиндустриализацию, чистильщиков обуви и превращению вторички в шлак.
Цены сейчас вполне на уровне 09-12 годов, а местами доходят до пиков лета 13-ого, аренда в среднем сегменте в диапазоне 77-84% от цен 09-12.
Людей становится меньше, квартир под аренду больше.
Доходность аренды будет падать и дальше?
Думаю что да. Частично за счет уменьшения спроса, частично за счет увеличения предложения. Новострои сторятся, бабушки умирают. Это числитель дроби.
Кроме этого рост цен на недвижимость будет увеличивать знаменатель.
Я специально посчитал падение доходности когда цены продажи вышил на довоенный уровень.
Два замечание к расчетам. У нас традиционно цены включают коммуналку. С учетом роста цены отопления в долларах за последние 10 лет, картина будет немного грустней. С другой стороны (только посмотрел что по чем ушло) мои цены, даже с учетом осеннего повышения, процентов на 5-10 ниже рынка. Цены выросли сильно и продолжают расти.
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Vlad442
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:25
UA написав: Vlad442 написав:
Зачем собственно зашел на форум - поделиться инфой про депопуляцию, деиндустриализацию, чистильщиков обуви и превращению вторички в шлак.
Цены сейчас вполне на уровне 09-12 годов, а местами доходят до пиков лета 13-ого, аренда в среднем сегменте в диапазоне 77-84% от цен 09-12.
Людей становится меньше, квартир под аренду больше.
Доходность аренды будет падать и дальше?
Когда вырастет доходность депозитов многие из аренды вернуться туда.
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vitaliian
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:27
Vlad442 написав:
Цены выросли сильно и продолжают расти.
цены аренды?
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vitaliian
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:36
vitaliian написав: UA написав: Vlad442 написав:
Зачем собственно зашел на форум - поделиться инфой про депопуляцию, деиндустриализацию, чистильщиков обуви и превращению вторички в шлак.
Цены сейчас вполне на уровне 09-12 годов, а местами доходят до пиков лета 13-ого, аренда в среднем сегменте в диапазоне 77-84% от цен 09-12.
Людей становится меньше, квартир под аренду больше.
Доходность аренды будет падать и дальше?
Когда вырастет доходность депозитов многие из аренды вернуться туда.
А есть какие то предпосылки что банкиры захотят почти бескорыстно осчастливить вкладчиков как Приват в 15м, когда он платил до 13 годовых в уе пересичным?
Может они и проценты по картам ещё снизят с 3.5 в мес до стольки в год как у пшеков хотя бы (
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барабашов
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:38
барабашов банкиры пешки в этой игре. И нацбанк тоже не крупная фигура. Пока доллар дешёвый они могут себе позволить стричь вкладчиков, когда доллар вырастет в цене будут на коленях ползать дайте денег. Как в 2015.
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vitaliian
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