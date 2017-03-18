rjkz написав:

Вот на "Киев" Вы и останавливаетесь. Почему люди едут в Киев? За тем, чего нет в их селе, райцентре, облцентре. Качество жизни (медицина, образование, инфраструктура и тд), доход, перспективы, "движ". Но ведь и Киев - далеко (очень далеко) не идеал. В Варшаве и Праге качество жизни и все остальное выше Киева, в Лондоне и Амстердаме выше чем в Праге и Варшаве. И тд.И лондонец врядли купит что-то в Варшаве или Киеве, не говоря уж о селах, о которых шла речь в начале.