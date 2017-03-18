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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 жов, 2021 10:00
Vlad442 написав:
Зачем собственно зашел на форум - поделиться инфой про депопуляцию, деиндустриализацию, чистильщиков обуви и превращению вторички в шлак.
Цены сейчас вполне на уровне 09-12 годов, а местами доходят до пиков лета 13-ого, аренда в среднем сегменте в диапазоне 77-84% от цен 09-12.
Людей становится меньше, квартир под аренду больше.
Доходность аренды будет падать и дальше?
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UA
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:18
UA написав: Vlad442 написав:
Зачем собственно зашел на форум - поделиться инфой про депопуляцию, деиндустриализацию, чистильщиков обуви и превращению вторички в шлак.
Цены сейчас вполне на уровне 09-12 годов, а местами доходят до пиков лета 13-ого, аренда в среднем сегменте в диапазоне 77-84% от цен 09-12.
Людей становится меньше, квартир под аренду больше.
Доходность аренды будет падать и дальше?
Думаю что да. Частично за счет уменьшения спроса, частично за счет увеличения предложения. Новострои сторятся, бабушки умирают. Это числитель дроби.
Кроме этого рост цен на недвижимость будет увеличивать знаменатель.
Я специально посчитал падение доходности когда цены продажи вышил на довоенный уровень.
Два замечание к расчетам. У нас традиционно цены включают коммуналку. С учетом роста цены отопления в долларах за последние 10 лет, картина будет немного грустней. С другой стороны (только посмотрел что по чем ушло) мои цены, даже с учетом осеннего повышения, процентов на 5-10 ниже рынка. Цены выросли сильно и продолжают расти.
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Vlad442
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:25
UA написав: Vlad442 написав:
Зачем собственно зашел на форум - поделиться инфой про депопуляцию, деиндустриализацию, чистильщиков обуви и превращению вторички в шлак.
Цены сейчас вполне на уровне 09-12 годов, а местами доходят до пиков лета 13-ого, аренда в среднем сегменте в диапазоне 77-84% от цен 09-12.
Людей становится меньше, квартир под аренду больше.
Доходность аренды будет падать и дальше?
Когда вырастет доходность депозитов многие из аренды вернуться туда.
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vitaliian
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:27
Vlad442 написав:
Цены выросли сильно и продолжают расти.
цены аренды?
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vitaliian
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:36
vitaliian написав: UA написав: Vlad442 написав:
Зачем собственно зашел на форум - поделиться инфой про депопуляцию, деиндустриализацию, чистильщиков обуви и превращению вторички в шлак.
Цены сейчас вполне на уровне 09-12 годов, а местами доходят до пиков лета 13-ого, аренда в среднем сегменте в диапазоне 77-84% от цен 09-12.
Людей становится меньше, квартир под аренду больше.
Доходность аренды будет падать и дальше?
Когда вырастет доходность депозитов многие из аренды вернуться туда.
А есть какие то предпосылки что банкиры захотят почти бескорыстно осчастливить вкладчиков как Приват в 15м, когда он платил до 13 годовых в уе пересичным?
Может они и проценты по картам ещё снизят с 3.5 в мес до стольки в год как у пшеков хотя бы (
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барабашов
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:38
барабашов банкиры пешки в этой игре. И нацбанк тоже не Особо крупная фигура. Пока доллар дешёвый и дают кредиты, они могут себе позволить стричь вкладчиков ставками ниже инфляции , а когда ставки по доллару вырастут, будут на коленях ползать дайте денег.
Думаете ваш земельный капитал от избытка денег обанкротился? Как только они ставки снизили я свои вклады оттуда и забрал. Кстати тоже звонили уговоривали, но бесполезно. В этом году ещё 4 банка звонили с просьбой разместить депозиты, конечно банки не из первого десятка, но тенденция.
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vitaliian
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:50
Investor_K написав: UA написав:
Если сравнивать с ПОХом например.
А что с ПОХом не так
?
не столиця, а губернія )))
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:12
UA написав: kingkongovets написав:
подтверждаю - есть знакомые и на минском и в яскравом
с ужасом ждут постройки интергалом еще нескольких домов на месте тц полярный
Наверное так и надо.
Люди не должны сомневается, что застройщик их преднамеренно наказывает
за их же деньги.
Мабудь їм подобається?
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:13
Vlad442 написав:
Лондонцы иногда покупают на пенсии домик в Испании.
rjkz написав:
Вот на "Киев" Вы и останавливаетесь. Почему люди едут в Киев? За тем, чего нет в их селе, райцентре, облцентре. Качество жизни (медицина, образование, инфраструктура и тд), доход, перспективы, "движ". Но ведь и Киев - далеко (очень далеко) не идеал. В Варшаве и Праге качество жизни и все остальное выше Киева, в Лондоне и Амстердаме выше чем в Праге и Варшаве. И тд.
И лондонец врядли купит что-то в Варшаве или Киеве, не говоря уж о селах, о которых шла речь в начале.
Большие города это не всегда качество жизни. Это скорей способ заработка.
купували... вже все, зворотній процес пішов...
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:13
Vlad442 написав: kingkongovets написав:
с 2015го года количество авто, в среднем ежедневно выезжающих на киевские дороги увеличилось в 1,7 раза - с 620 тыс до 1060 тыс
в траффике 60% киевляне, 30% - жители пригородов и 10% - транзитчики
по статистике кмда чуть ли не каждая 3я машина в траффике находится в поиске парковки
Это к качеству жизни в Киеве. В облценрах люди не знают такого - выйти на час раньше чтобы не стоять в пробках. В райцентрах ходят на работу пешком.
Мне кажется, что более комфортным для жизни, будет небольшой облцентр
, расположенный не слишком далеко от Киева.
Суми?
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