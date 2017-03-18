kingkongovets написав:

В какой-то момент мой знакомый говорит: Слава, как же вам повезло! Вы живете в таком красивом городе и у него все только начинается!В это же время мимо проходит пара и обсуджает как все плохо, одна из ступеней на лестнице качается, людей толпы и из-за них грязь, вообще все ужас и разруха.Такие разные комментарии! Тут я как никогда осознал, что мы привыкли жаловаться. Мы не привыкли хвалить. У нас для самих себя и тем более для других — все плохо!Но нет! НЕТ, у нас не плохо! Всегда может быть лучше! Но у нас не плохо, у нас есть возможность, силы и желание влиять на свою судьбу, на наши города и на нашу страну!Очень хочется, чтобы украинцы развивали в себе умение замечать хорошее и говорить о хорошем, хвалить себя, украинские города, бизнесы, таланты, свою страну. А если есть что-то очень хорошее — не зазорно даже этим восхититься))У нас и вправду все только начинается!Владислав Чечеткин