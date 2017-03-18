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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 жов, 2021 11:14
Faceless написав: Investor_K написав:Пенсионеры с северных стран
покупают жилье, например, в Болгарии. Климат потеплее и каждый месяц пенсия на карточке.
Только что там делать
, в той Болгарии? Забальзамироваться?
А что пенсу робити в Гетеборзі, наприклад?
Дивитись на мігрантів і мерзнути?
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:27
vitaliian написав: UA написав: Vlad442 написав:
Зачем собственно зашел на форум - поделиться инфой про депопуляцию, деиндустриализацию, чистильщиков обуви и превращению вторички в шлак.
Цены сейчас вполне на уровне 09-12 годов, а местами доходят до пиков лета 13-ого, аренда в среднем сегменте в диапазоне 77-84% от цен 09-12.
Людей становится меньше, квартир под аренду больше.
Доходность аренды будет падать и дальше?
Когда вырастет доходность депозитов многие из аренды вернуться туда.
Продать квартиру это не снять деньги с депо.
Налоги до 3 лет права собственности тоже манёвренности не добавляет.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:33
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Цены выросли сильно и продолжают расти.
цены аренды?
Да. Цены продажи не так легко отследить, а с арендой просто. Люди не могут себе позволить держать квартиру месяцами. Накидал в избранное интересных прямых вариантов, через пару дней проверил, половины нет.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:35
flyman написав:
поки снідав, прослухав одним вухом, тези такі:
1) по відношенню до з.п. по мінфіну, бульки нема
(мій комент: але якщо криза, то з.п. в $ просідає)
2) кількість угод на вторинці по мінюсту просіла у 2020, але є надія що виросте у 2021
3) по вводу житла у 2020 КРЖН просів, оКРЖН теж, але менше просадка
4) навісу нема, 12 м2 на одного офіційного мешканця столиці.
Ітого:
потенціал росту є, ібо іпотєка ще не посправжньому працює, і з.п. так собі, не еуропейські.
ліпше купити новострій і платити умовних 1К грн комунальки, чим мерзнути в панельці за тих 1К комунальки.
Посмотрел. Очень легко выбрать период, который покажет "нужный" результат, поскольку цены на недвижимость имеют меньшую волатильность, чем цены на труд.
Так, если взять статистику от дна рынка зарплат (2015-й), то пузыря нет. Если взять от момента восстановления их покупательской способности (2018-й), то есть небольшой пузырь. Если от начала коронакризиса как стагфляционной вехи (2020-й), то пузырь уже чуть побольше. Но до уровня 2008-го, конечно, очень далеко - сейчас 1 средний м2 покупают 2-2,5 средние зарплаты, а тогда - 3-4
Что касается перспектив ипотеки - не сейчас (снова не сейчас). Доходность денег уже начала расти, причем не только на B2G и B2B, но и для пересичных. Дно по ставкам депозитам для физлиц было в июне, на сегодня уже на 0,5-1,2 п.п. выше. А Блумберг и вовсе заявляет, что мы на пороге самого агрессивного в истории ралли ставок центральных банков мира
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 13 жов, 2021 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:36
Ситуация с возросшей стоимостью ремонтов отразилась на рынке аренды.
Раньше неликвидом были дорогие квартиры со свежими ремонтами. Сейчас они уходят быстро. Владельцы бабушатников или уставших 20-летних ремонтов смотрят на них и выставляют свои варианты немного дешевле и они зависают.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:38
vitaliian написав:барабашов
банкиры пешки в этой игре. И нацбанк тоже не Особо крупная фигура. Пока доллар дешёвый и дают кредиты, они могут себе позволить стричь вкладчиков ставками ниже инфляции , а когда ставки по доллару вырастут, будут на коленях ползать дайте денег.
Думаете ваш земельный капитал от избытка денег обанкротился? Как только они ставки снизили я свои вклады оттуда и забрал. Кстати тоже звонили уговоривали, но бесполезно. В этом году ещё 4 банка звонили с просьбой разместить депозиты, конечно банки не из первого десятка, но тенденция.
Можна чути , а можна не чути простий факт - ставки по депо не сприяють розміщенню коштів на депо.
1 долар з 10 кує за рік в альфі це смішно.
Покласти 100 кує на 5 річний депозит під 4% чи купити овдп - це лише для третіх топів і форумних геніїв інвестування.
Тому й маємо те що маємо.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:38
vitaliian написав:
Когда вырастет доходность депозитов многие из аренды вернуться туда.
Когда растет доходность депозитов, люди боятся нести в банки деньги. Когда давали более 10% в долларах, люди наоборот стояли в очередях чтобы вынести деньги, а не чтобы занести.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:39
kingkongovets написав:
В какой-то момент мой знакомый говорит: Слава, как же вам повезло! Вы живете в таком красивом городе и у него все только начинается!
В это же время мимо проходит пара и обсуджает как все плохо, одна из ступеней на лестнице качается, людей толпы и из-за них грязь, вообще все ужас и разруха.
Такие разные комментарии! Тут я как никогда осознал, что мы привыкли жаловаться. Мы не привыкли хвалить. У нас для самих себя и тем более для других — все плохо!
Но нет! НЕТ, у нас не плохо! Всегда может быть лучше! Но у нас не плохо, у нас есть возможность, силы и желание влиять на свою судьбу, на наши города и на нашу страну!
Очень хочется, чтобы украинцы развивали в себе умение замечать хорошее и говорить о хорошем, хвалить себя, украинские города, бизнесы, таланты, свою страну. А если есть что-то очень хорошее — не зазорно даже этим восхититься))
У нас и вправду все только начинается!
Владислав Чечеткин
у меня тоже было время отдохнуть от ветки, но здесь ничего не поменялось.
За это время мне удалось послушать то интервью Бахматова, фразу из которого я вырвал и уже цитировал. Очень рекомендую всем его посмотреть, не пожалеть времени. Так вот как он политкорректно говорит о том, кого Вы уже зализали как не просто на зарплате, но и на пенсию с надбавками: "Делает ли Кличко что-то хорошее для города? Да, делает. Мог бы делать лучше? Да, с его возможностями мог делать в сто раз больше и лучше!"
Именно в этом суть - у города нет стратегии развития, мэр из "коммандировок" вынужден звонить своему карманному полицмейстеру и говорить что сделать с титушками и т.д.
Простите, что ворвался в ваш уютный мирок.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:40
change_pm написав: Vlad442 написав:Лондонцы иногда покупают на пенсии домик в Испании.
Большие города это не всегда качество жизни. Это скорей способ заработка.
купували... вже все, зворотній процес пішов...
В чем причина?
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:41
zРадио написав: flyman написав:
поки снідав, прослухав одним вухом, тези такі:
1) по відношенню до з.п. по мінфіну, бульки нема
(мій комент: але якщо криза, то з.п. в $ просідає)
2) кількість угод на вторинці по мінюсту просіла у 2020, але є надія що виросте у 2021
3) по вводу житла у 2020 КРЖН просів, оКРЖН теж, але менше просадка
4) навісу нема, 12 м2 на одного офіційного мешканця столиці.
Ітого:
потенціал росту є, ібо іпотєка ще не посправжньому працює, і з.п. так собі, не еуропейські.
ліпше купити новострій і платити умовних 1К грн комунальки, чим мерзнути в панельці за тих 1К комунальки.
Посмотрел. Очень легко выбрать период, который покажет "нужный" результат, поскольку цены на недвижимость имеют меньшую волатильность, чем цены на труд.
Так, если взять статистику от дна рынка зарплат (2015-й), то пузыря нет. Если взять от момента восстановления их покупательской способности (2018-й), то есть небольшой пузырь. Если от начала коронакризиса как стагфляционной вехи (2020-й), то пузырь уже чуть побольше. Но до уровня 2008-го, конечно, очень далеко - сейчас 1 средний м2 покупают 2-2,5 средние зарплаты, а тогда - 3-4
Что касается перспектив ипотеки - не сейчас (снова не сейчас). Доходность денег уже начала расти, причем не только на B2G и B2B, но и для пересичных. Дно по ставкам депозитам для физлиц было в июне, на сегодня уже на 0,5-1,2 п.п. выше. А Блумберг и вовсе заявляет, что мы на пороге самого агрессивного в истории ралли ставок центральных банков мира
Цікаво, что тоді будуть різні "йелени" різних країн робити з вартістю обслуговування боргів?
Омериканська йолка заявляла 3 роки тому, що на її віці криз вже не буде, а також нешодавно, що омерига може собі дозволити все що завгодно, бо вартість обслуговування боргу не проблема...
Цікаво, що Трежурі заспіває, коли 10-річки будуть 3-4-8%
Зможуть обслуговувати свої борги?
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