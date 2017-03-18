ковідла* ((( бріти вже не ЕС і так далі.
*не можливо приїхати, не можливо поїхати, тести, обмеження і так далі.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 жов, 2021 11:42
ковідла* ((( бріти вже не ЕС і так далі.
*не можливо приїхати, не можливо поїхати, тести, обмеження і так далі.
Додано: Сер 13 жов, 2021 11:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Даже без налогов. Продать это всегда дешево, купить дорого. Я, чтобы подобрать недорогие хорошие варианты на вторичке, немало побегал. Слить сейчас чистую по документам квартиру, которая приносит доход, чтобы перевложиться в депо, а потом бегать общаться с неадекватными продавцами, идиотами агентами и думать есть ли подводные камни в документах. Потом доводить ее до ума, комплектовать техникой, мебелью. Оно того не стоит.
Додано: Сер 13 жов, 2021 11:51
Це тому що Ви не вірите в прогноз -57% до вересня наступного року.
Правда в нього і сам прогнозист не вірить, але то таке.
Додано: Сер 13 жов, 2021 11:54
Значит люди любят низкую доходность и чем ниже она будет на рынке аренды тем больше игроков захочет туда зайти. А если серьезно смотрят не на доходность а на соседа, если он купил квартиру для аренды значит пожалуй и я куплю. Сосед отнес на депозит и я понесу, сосед вынес депозит (несмотря на Шоколадные 13% в долларах) вынесу и я.
Додано: Сер 13 жов, 2021 11:57
Это правда, что найти достоверное статистическое подтверждение какому-то событию, или тезису - задача непростая. Всегда предпринимается попытка найти корреляцию, но не всегда это представляется возможным сделать "по науке" - приходится обращаться к допущениям, на которые вы подгораете, когда вам не нравятся выводы, исходящие из такого анализа.
Сами при этом можете вбросить нечто вроде динамики цены единственной трешки в Аркаде, которая не то, что там "мусор на входе - мусор на выходе", а просто зловонный субстрат, к которому грамотный человек не подойдет на расстояние пушечного выстрела
За омериканцев я бы не переживал - у них весь долг в нацвалюте, и внутренний, и внешний. А вот за нас мне стремно, когда представляю, что доходность 10-летних трежерей может приблизиться к 3%...
Додано: Сер 13 жов, 2021 12:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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