Додано: Сер 13 жов, 2021 11:57

Vlad442 написав: Статистика и другие данные это база для принятия решений. Вместе с собственно информацией, критически важно понимать насколько она достоверная. Иначе на этой, так называемой "неточной статистике" можно обжечься.

Когда сюда тащат графики и статистику без анализа, насколько она релевантна и достоверна, все что я могу сказать "мусор на входе - мусор на выходе".

Статистика и другие данные это база для принятия решений. Вместе с собственно информацией, критически важно понимать насколько она достоверная. Иначе на этой, так называемой "неточной статистике" можно обжечься.Когда сюда тащат графики и статистику без анализа, насколько она релевантна и достоверна, все что я могу сказать "мусор на входе - мусор на выходе".

change_pm написав: Цікаво, що Трежурі заспіває, коли 10-річки будуть 3-4-8%



Зможуть обслуговувати свої борги? Цікаво, що Трежурі заспіває, коли 10-річки будуть 3-4-8%Зможуть обслуговувати свої борги?

Это правда, что найти достоверное статистическое подтверждение какому-то событию, или тезису - задача непростая. Всегда предпринимается попытка найти корреляцию, но не всегда это представляется возможным сделать "по науке" - приходится обращаться к допущениям, на которые вы подгораете, когда вам не нравятся выводы, исходящие из такого анализа.Сами при этом можете вбросить нечто вроде динамики цены единственной трешки в Аркаде, которая не то, что там "мусор на входе - мусор на выходе", а просто зловонный субстрат, к которому грамотный человек не подойдет на расстояние пушечного выстрелаЗа омериканцев я бы не переживал - у них весь долг в нацвалюте, и внутренний, и внешний. А вот за нас мне стремно, когда представляю, что доходность 10-летних трежерей может приблизиться к 3%...