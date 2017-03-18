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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 жов, 2021 11:42
Vlad442 написав: change_pm написав: Vlad442 написав:Лондонцы иногда покупают на пенсии домик в Испании.
Большие города это не всегда качество жизни. Это скорей способ заработка.
купували... вже все, зворотній процес пішов...
В чем причина?
ковідла* ((( бріти вже не ЕС і так далі.
*не можливо приїхати, не можливо поїхати, тести, обмеження і так далі.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:46
UA написав:
Продать квартиру это не снять деньги с депо.
Налоги до 3 лет права собственности тоже манёвренности не добавляет.
Даже без налогов. Продать это всегда дешево, купить дорого. Я, чтобы подобрать недорогие хорошие варианты на вторичке, немало побегал. Слить сейчас чистую по документам квартиру, которая приносит доход, чтобы перевложиться в депо, а потом бегать общаться с неадекватными продавцами, идиотами агентами и думать есть ли подводные камни в документах. Потом доводить ее до ума, комплектовать техникой, мебелью. Оно того не стоит.
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Vlad442
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:51
Vlad442 написав: UA написав:
Продать квартиру это не снять деньги с депо.
Налоги до 3 лет права собственности тоже манёвренности не добавляет.
Даже без налогов. Продать это всегда дешево, купить дорого. Я, чтобы подобрать недорогие хорошие варианты на вторичке, немало побегал. Слить сейчас чистую по документам квартиру, которая приносит доход, чтобы перевложиться в депо, а потом бегать общаться с неадекватными продавцами, идиотами агентами и думать есть ли подводные камни в документах. Потом доводить ее до ума, комплектовать техникой, мебелью. Оно того не стоит.
Це тому що Ви не вірите в прогноз -57% до вересня наступного року.
Правда в нього і сам прогнозист не вірить, але то таке.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:54
Vlad442 написав: vitaliian написав:
Когда вырастет доходность депозитов многие из аренды вернуться туда.
Когда растет доходность депозитов, люди боятся нести в банки деньги. Когда давали более 10% в долларах, люди наоборот стояли в очередях чтобы вынести деньги, а не чтобы занести.
Значит люди любят низкую доходность и чем ниже она будет на рынке аренды тем больше игроков захочет туда зайти. А если серьезно смотрят не на доходность а на соседа, если он купил квартиру для аренды значит пожалуй и я куплю. Сосед отнес на депозит и я понесу, сосед вынес депозит (несмотря на Шоколадные 13% в долларах) вынесу и я.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 11:57
Vlad442 написав:
Статистика и другие данные это база для принятия решений. Вместе с собственно информацией, критически важно понимать насколько она достоверная. Иначе на этой, так называемой "неточной статистике" можно обжечься.
Когда сюда тащат графики и статистику без анализа, насколько она релевантна и достоверна, все что я могу сказать "мусор на входе - мусор на выходе".
Это правда, что найти достоверное статистическое подтверждение какому-то событию, или тезису - задача непростая. Всегда предпринимается попытка найти корреляцию, но не всегда это представляется возможным сделать "по науке" - приходится обращаться к допущениям, на которые вы подгораете, когда вам не нравятся выводы, исходящие из такого анализа.
Сами при этом можете вбросить нечто вроде динамики цены единственной трешки в Аркаде, которая не то, что там "мусор на входе - мусор на выходе", а просто зловонный субстрат, к которому грамотный человек не подойдет на расстояние пушечного выстрела
change_pm написав:
Цікаво, що Трежурі заспіває, коли 10-річки будуть 3-4-8%
Зможуть обслуговувати свої борги?
За омериканцев я бы не переживал - у них весь долг в нацвалюте, и внутренний, и внешний. А вот за нас мне стремно, когда представляю, что доходность 10-летних трежерей может приблизиться к 3%...
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Додано: Сер 13 жов, 2021 12:13
vitaliian написав:
Значит люди любят низкую доходность
Люди любят минимальные риски, а так получается, что где мало рисков, там низкая доходность.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:00
Vlad442 написав:
Зачем собственно зашел на форум - поделиться инфой про депопуляцию, деиндустриализацию, чистильщиков обуви и превращению вторички в шлак.
Цены сейчас вполне на уровне 09-12 годов, а местами доходят до пиков лета 13-ого, аренда в среднем сегменте в диапазоне 77-84% от цен 09-12.
Людей становится меньше, квартир под аренду больше.
77-84% - это неровные проценты, за которыми анализ? Или прикидка глазомером "в 2009-2012 гг аренда была на 20-30% дороже, чем сейчас", как обычно? Если первое, поделитесь, плиз, своей немусорной статистикой. Интересно же
PS: а по данным мусорной статистики Госстата аренда с января по сентябрь 2021-го выросла в цене на 6,6% в гривне, или на 13,2% в долларах (Украина в целом, региональной разбивки нет) Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:09
Faceless написав: Investor_K написав:
Пенсионеры с северных стран покупают жилье, например, в Болгарии. Климат потеплее и каждый месяц пенсия на карточке.
Только что там делать, в той Болгарии? Забальзамироваться?
садить картошку,
а що робить пєнсу в Києві і Ландині?
чи чого їхать з Н.Й. в Маямі?
або що робить условному акурту в Анталії?
х.з. бо не пенс., буду пенсом напишу, дажє відосік на ютуб закладу
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:13
change_pm написав: Vlad442 написав: kingkongovets написав:
с 2015го года количество авто, в среднем ежедневно выезжающих на киевские дороги увеличилось в 1,7 раза - с 620 тыс до 1060 тыс
в траффике 60% киевляне, 30% - жители пригородов и 10% - транзитчики
по статистике кмда чуть ли не каждая 3я машина в траффике находится в поиске парковки
Это к качеству жизни в Киеве. В облценрах люди не знают такого - выйти на час раньше чтобы не стоять в пробках. В райцентрах ходят на работу пешком.
Мне кажется, что более комфортным для жизни, будет небольшой облцентр
, расположенный не слишком далеко от Киева.
Суми?
Чернігів, Черкаси, Віннниця
але я би розглядав куда ходе ШРТ - Козятин, Коростень, БЦ, Березань, Яготин, Ніжин, Гребінка....
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:15
zРадио написав:
Сами при этом можете вбросить нечто вроде динамики цены единственной трешки в Аркаде, которая не то, что там "мусор на входе - мусор на выходе", а просто зловонный субстрат, к которому грамотный человек не подойдет на расстояние пушечного выстрела
Есть первичные данные, как та трешка весной 2020 со строительным ремонтом в Эврике за 80 плюс налоги (МЗХ). Есть вторичные - всякие индексы. Я обращаю внимание на индексы, но больше доверия первичной информации.
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