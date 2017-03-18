zРадио написав:

flyman написав: поки снідав, прослухав одним вухом, тези такі:

1) по відношенню до з.п. по мінфіну, бульки нема

(мій комент: але якщо криза, то з.п. в $ просідає)

2) кількість угод на вторинці по мінюсту просіла у 2020, але є надія що виросте у 2021

3) по вводу житла у 2020 КРЖН просів, оКРЖН теж, але менше просадка

4) навісу нема, 12 м2 на одного офіційного мешканця столиці.



Ітого:

потенціал росту є, ібо іпотєка ще не посправжньому працює, і з.п. так собі, не еуропейські.

ліпше купити новострій і платити умовних 1К грн комунальки, чим мерзнути в панельці за тих 1К комунальки. поки снідав, прослухав одним вухом, тези такі:1) по відношенню до з.п. по мінфіну, бульки нема(мій комент: але якщо криза, то з.п. в $ просідає)2) кількість угод на вторинці по мінюсту просіла у 2020, але є надія що виросте у 20213) по вводу житла у 2020 КРЖН просів, оКРЖН теж, але менше просадка4) навісу нема, 12 м2 на одного офіційного мешканця столиці.Ітого:потенціал росту є, ібо іпотєка ще не посправжньому працює, і з.п. так собі, не еуропейські.ліпше купити новострій і платити умовних 1К грн комунальки, чим мерзнути в панельці за тих 1К комунальки.

Посмотрел. Очень легко выбрать период, который покажет "нужный" результат, поскольку цены на недвижимость имеют меньшую волатильность, чем цены на труд.Так, если взять статистику от дна рынка зарплат (2015-й), то пузыря нет. Если взять от момента восстановления их покупательской способности (2018-й), то есть небольшой пузырь. Если от начала коронакризиса как стагфляционной вехи (2020-й), то пузырь уже чуть побольше. Но до уровня 2008-го, конечно, очень далеко - сейчас 1 средний м2 покупают 2-2,5 средние зарплаты, а тогда - 3-4Что касается перспектив ипотеки - не сейчас (снова не сейчас). Доходность денег уже начала расти, причем не только на B2G и B2B, но и для пересичных. Дно по ставкам депозитам для физлиц было в июне, на сегодня уже на 0,5-1,2 п.п. выше.