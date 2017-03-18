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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8714871587168717

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 101
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
11
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:16

  Первый написав:
  vitaliian написав:барабашов банкиры пешки в этой игре. И нацбанк тоже не Особо крупная фигура. Пока доллар дешёвый и дают кредиты, они могут себе позволить стричь вкладчиков ставками ниже инфляции , а когда ставки по доллару вырастут, будут на коленях ползать дайте денег.

Думаете ваш земельный капитал от избытка денег обанкротился? Как только они ставки снизили я свои вклады оттуда и забрал. Кстати тоже звонили уговоривали, но бесполезно. В этом году ещё 4 банка звонили с просьбой разместить депозиты, конечно банки не из первого десятка, но тенденция.


Можна чути , а можна не чути простий факт - ставки по депо не сприяють розміщенню коштів на депо.

1 долар з 10 кує за рік в альфі це смішно.
Покласти 100 кує на 5 річний депозит під 4% чи купити овдп - це лише для третіх топів і форумних геніїв інвестування.
Тому й маємо те що маємо.

влошитися в КРЖН на піку в гривневий дериватив тіпа обіцяю поставити концептуальний овноблок через хз. скільки років - це рівень Баффета
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:19

  change_pm написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:поки снідав, прослухав одним вухом, тези такі:
1) по відношенню до з.п. по мінфіну, бульки нема
(мій комент: але якщо криза, то з.п. в $ просідає)
2) кількість угод на вторинці по мінюсту просіла у 2020, але є надія що виросте у 2021
3) по вводу житла у 2020 КРЖН просів, оКРЖН теж, але менше просадка
4) навісу нема, 12 м2 на одного офіційного мешканця столиці.

Ітого:
потенціал росту є, ібо іпотєка ще не посправжньому працює, і з.п. так собі, не еуропейські.
ліпше купити новострій і платити умовних 1К грн комунальки, чим мерзнути в панельці за тих 1К комунальки.


Посмотрел. Очень легко выбрать период, который покажет "нужный" результат, поскольку цены на недвижимость имеют меньшую волатильность, чем цены на труд.

Так, если взять статистику от дна рынка зарплат (2015-й), то пузыря нет. Если взять от момента восстановления их покупательской способности (2018-й), то есть небольшой пузырь. Если от начала коронакризиса как стагфляционной вехи (2020-й), то пузырь уже чуть побольше. Но до уровня 2008-го, конечно, очень далеко - сейчас 1 средний м2 покупают 2-2,5 средние зарплаты, а тогда - 3-4

Что касается перспектив ипотеки - не сейчас (снова не сейчас). Доходность денег уже начала расти, причем не только на B2G и B2B, но и для пересичных. Дно по ставкам депозитам для физлиц было в июне, на сегодня уже на 0,5-1,2 п.п. выше. А Блумберг и вовсе заявляет, что мы на пороге самого агрессивного в истории ралли ставок центральных банков мира

Цікаво, что тоді будуть різні "йелени" різних країн робити з вартістю обслуговування боргів? :mrgreen:

Омериканська йолка заявляла 3 роки тому, що на її віці криз вже не буде, а також нешодавно, що омерига може собі дозволити все що завгодно, бо вартість обслуговування боргу не проблема...

Цікаво, що Трежурі заспіває, коли 10-річки будуть 3-4-8% :?:

Зможуть обслуговувати свої борги?

ми ж можемо, а от Америка не зможе, гагага
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:21

  Vlad442 написав:
  UA написав:Продать квартиру это не снять деньги с депо.
Налоги до 3 лет права собственности тоже манёвренности не добавляет.

Даже без налогов. Продать это всегда дешево, купить дорого. Я, чтобы подобрать недорогие хорошие варианты на вторичке, немало побегал. Слить сейчас чистую по документам квартиру, которая приносит доход, чтобы перевложиться в депо, а потом бегать общаться с неадекватными продавцами, идиотами агентами и думать есть ли подводные камни в документах. Потом доводить ее до ума, комплектовать техникой, мебелью. Оно того не стоит.

продавать може і не будуть, але в нове вкладатися перестануть, то й бум що був з заносом бабла що жге ляшки, минув.
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:77-84% - это неровные проценты, за которыми анализ? Или прикидка глазомером "в 2009-2012 гг аренда была на 20-30% дороже, чем сейчас", как обычно? Если первое, поделитесь, плиз, своей немусорной статистикой. Интересно же

Это моя личная статистика по квартирам, которые я помню по чем сдавал в те годы, и в которых не было капитального ремонта. Одну квартиру даже не включил, потому что это выпавшая точка - неудачная пересдача в несезон, по которой не могу поднять цену.
  zРадио написав:PS: а по данным мусорной статистики Госстата аренда с января по сентябрь 2021-го выросла в цене на 6,6% в гривне

Как практик могу сказать, что это действительно цифры, которые отличаются от реальности.
Не скажу к январю, но за последние 12 месяцев, по моим наблюдениям, аренда выросла на 15-20%. Варианты с хорошим ремонтом больше, варианты со слабым меньше.
Vlad442
 
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