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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8715871687178718

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 101
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
11
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:05

  Олежан написав:народ а вы уже обсуждали новый троект таряна NVERhttps://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-nver-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2?


сомнительное место для подобного доробла, как бы там соседние дома не завалились...
ну и готовьтесь к новым чудесам с парковкой и пробками. :evil:

раньше центр ценился из за небольшой плотности населения. к сожалению теперь жить в центре эдакий мазохизм.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Коротше, треба тепер ріелу в темпі вальса, запустити/збудувати економ ЖК на Троєщині з назвою DENVER і зробити всіх разом!)))
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