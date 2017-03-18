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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 жов, 2021 15:05
сомнительное место для подобного доробла, как бы там соседние дома не завалились...
ну и готовьтесь к новым чудесам с парковкой и пробками.
раньше центр ценился из за небольшой плотности населения. к сожалению теперь жить в центре эдакий мазохизм.
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 13 жов, 2021 15:18
Коротше, треба тепер ріелу в темпі вальса, запустити/збудувати економ ЖК на Троєщині з назвою DENVER і зробити всіх разом!)))
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