Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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rjkz написав:И уж тем более не купит в том селе дом, если есть село возле города, с хорошей дорогой, электричкой, даже амбулаторией и фермой, на которой кто-то как-то работает. Дом, допустим, стоит 2 куе, но покупателей тоже не густо, поэтому продавать можно десятилетиями. Возле этого села есть городок, житель которого даже не подозревает о существовании самого первого, а может и второго села и уж точно не купит там ничего. Но каждый житель этих сел знает про этот городок. Потом идет, скажем, райцентр, облцентр, столица. Логика сохраняется. Все хотят в конечном счете в Киев, но не у каждого на это есть возможности. Вот на "Киев" Вы и останавливаетесь. Почему люди едут в Киев? За тем, чего нет в их селе, райцентре, облцентре. Качество жизни (медицина, образование, инфраструктура и тд), доход, перспективы, "движ". Но ведь и Киев - далеко (очень далеко) не идеал. В Варшаве и Праге качество жизни и все остальное выше Киева, в Лондоне и Амстердаме выше чем в Праге и Варшаве. И тд. И лондонец врядли купит что-то в Варшаве или Киеве, не говоря уж о селах, о которых шла речь в начале. И то, что Вы (или Вам) приводят какие-то цены в разы и на порядки выше киевских, это не значит, что нет возможностей взять что-то намного дешевле.. Вернемся на минуту к авалоновскому Бруклинбэй за 750 куе за 96 метров. Я ведь не утверждаю, что вся недвига бизнескласса в НЙ стоит 7 куе за м2. Возле ЦП (настоящего, а не ЖК его имени ) есть квартиры и по 100 млн долларов. Я лишь хочу показать, что за сопоставимые с киевскими ЖК ценами можно себе позволить соверщенно другое качество жизни. И покупающий за 7 куе метр в авалоне даже может не знает где наш Киев находится. Вот это "масштабирование" и показывает несоответствие ряда сегментов киевских цен тому, что покупатель получает. Иными словами, житель села, вместо того, чтобы купить себе качество жизни Киева, покупает по киевским ценам хату в селе. Или концептуальный новострой, но в селе, в дали от цивилизации. Надеюсь, свою точку зрения объяснил?
Контрпример: есть под Полтавой [s]база отдыха[/s] релакс парк Верхолы. Когда я показывал цены там своему экс-коллеге в Праге, то он был в шоке "мы в Австрии дешевле отдыхали" http://verholy.com/ С одной стороны, возникает вопрос "как не обанкротились, кто там отдыхает, почему не поехали в ....?" С другой, понимаешь, что раз бузинес-модель таки рабочая, то чего-то, значит, не знаешь сам.
Так, вот, о чём я: а) есть явно определенные люди, чья сфера получения дохода жёстко привязана к Украине, и даже имея где-то "там" квартиры-дома, в Украине они тоже хотят жить богато и красиво; б) исходя из а), не все могут телепортироваться на Запад; в) кроме самой верхней категории ПА7куе и далее, есть ещё "ПА3куе, ПА5куе"; если в Киеве они могут претендовать ещё на некую Ылитеость, то даже в Праге, пардон, им за эти деньги светит лишь панелька эпохи ЧССР, в то время как получать они будут +/- те самые деньги (напомню, мы говорим не об электриках); иначе был бы Эйр уже давно в Амстердаме, а не мучился тут с вильнолюдями.
Что, между тем, не отменяет спекулятивного накручивания цен вследствие того, что лосось весь ринулся в арендный бизнес. ИМнХО при будущем девале (когда бы он ни был) повторится традиционная ситуация: массовая аренда в грн останется +/- на тех же уровнях, а долларовая стоимость квартир снизится до уровней поддержки подупавшим спросом.
Vlad442 написав:Это моя личная статистика по квартирам, которые я помню по чем сдавал в те годы, и в которых не было капитального ремонта. Одну квартиру даже не включил, потому что это выпавшая точка - неудачная пересдача в несезон, по которой не могу поднять цену
А корректно было бы включить. Практика, на которую вы уповаете - это совокупность сделок разной успешности, а не только тех, которыми приятно поделиться на форуме
Vlad442 написав:Как практик могу сказать, что это действительно цифры, которые отличаются от реальности. Не скажу к январю, но за последние 12 месяцев, по моим наблюдениям, аренда выросла на 15-20%. Варианты с хорошим ремонтом больше, варианты со слабым меньше.
Варианты со слабым ремонтом преобладают на рынке аренды, поэтому среднеарифметическое вам даст тот самый "мусор на входе - мусор на выходе". Если за 12 месяцев бабушатники прибавили в цене 5%, а свежие квартиры - 25%, то реальное среднее, оно же средневзвешенное, будет не 15%, а что-то типа (5% * 80% + 25% * 20%) = 9%
Берутся рыночные цены аренды на данный момент что тогда, что сейчас.
Я бы не сказал, что варианты со слабым ремонтом преобладают. Имелись в виду бабушатники, варианты с деревянными окнами, ремонтами из 90-ых. На них слабый спрос. Люди привыкли к хорошему и сейчас, когда есть выбор и, главное, аренда недорогая относительно доходов, заманить человека скидкой в пару тысяч гривен в бабушатник уже не получается.
Vlad442 с каких это пор пластик стал лучше дерева? Для колхозников пластиковое окно как зеркальце для туземца. Но даже пластиковые рамы стараются ламинировать под дерево чтоб не так убого смотрелось. Кроме того дерево поддается обработке, шлифуется шпаклюется красится, хоть каждый год в новый цвет.