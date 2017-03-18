Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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vitaliian написав:Vlad442 с каких это пор пластик стал лучше дерева? Для колхозников пластиковое окно как зеркальце для туземца. Но даже пластиковые рамы стараются ламинировать под дерево чтоб не так убого смотрелось. Кроме того дерево поддается обработке, шлифуется шпаклюется красится, хоть каждый год в новый цвет.
як робив ремонт "совкошлака", то нові віконні рами з склопакетами все ж ставив з дерева, переплата відносно "пластика" копієшна. Зато дерево "дихає".
По моему в подвале окна не "дыхаты" должны а от случайного ливня прямо в окна защищать, как иллюминатор в батискафе. У нас в центре Днепра так половину Екатерининок снесли после ливня 77года, когда через окна цоколей потопило всё что ниже полутора метров от уровня асфальта. Хотя если жаб на окорочка разводить с шампиньонами в Хфонде - тогда норм и деревяные окна
Faceless написав:На зиму ватою щілини вікна заклеюєте, як за радянських часів?
які щілини в нових склопакетах?
Ті самі, через які ваші вікна "дихають". Раптом що, є така функція, як мікропровітрювання
я так розумію, що пластикові вікна так само концептуально як овноблок
https://www.bbc.com/ukrainian/features-45963838 "Мені більше до вподоби дерев'яні вікна. Вони натуральні та красиві. Дерево краще дихає, а вікна мають пропускати хоч трохи повітря. Пластик згубно впливає на Землю, та й до того ж він потворний!" - каже німецький турист.
За вікна - до суду За останній рік 210 власників квартир у Львові, які встановили пластикові вікна, - оштрафували. Суми не малі: від 1700 гривень - до 170 тисяч гривень.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 жов, 2021 17:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:як робив ремонт "совкошлака", то нові віконні рами з склопакетами все ж ставив з дерева, переплата відносно "пластика" копієшна. Зато дерево "дихає".
На зиму ватою щілини вікна заклеюєте, як за радянських часів?
які щілини в нових склопакетах? рама не пластикова, а дерев"яна, трохи дорожча за пластик, тільки дехто не в темі, думає, якщо дерев"яна рама, то ще від часів СРСР.
дехто вважає що можно, наприклад, використовувати погано висушену деревену із зрозумілими наслідками в майбутньому. про штрафи, мабудь не за матеріал вікон були, а наприклад за зміну зовнішнього вигляду.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Сер 13 жов, 2021 17:54, всього редагувалось 1 раз.
flyman хоть один умный город есть где власти понимают что пластик в экстерьере не есть хорошо ни с какого ракурса кроме цены. Чето пластиковые мебель с уличных кафе на кухню никто не ставит а пластиковые окна норм. Логика!
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 13 жов, 2021 17:54, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:https://www.bbc.com/ukrainian/features-45963838 [i]"Мені більше до вподоби дерев'яні вікна. Вони натуральні та красиві. Дерево краще дихає, а вікна мають пропускати хоч трохи повітря. Пластик згубно впливає на Землю, та й до того ж він потворний!" - каже німецький турист.
т.е. вырубанные деревья его не бентежать? Дерево дыхаэ, пока его не пропитают краской, лаком и прочим.
vitaliian написав:flyman хоть один умный город есть где власти понимают что пластик в экстерьере не есть хорошо ни с какого ракурса кроме цены. Чето пластиковые мебель с уличных кафе на кухню никто не ставит а пластиковые окна норм. Логика!
в коммерции обычно металлические профиля
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 13 жов, 2021 18:02, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Vlad442 с каких это пор пластик стал лучше дерева? Для колхозников пластиковое окно как зеркальце для туземца. Но даже пластиковые рамы стараются ламинировать под дерево чтоб не так убого смотрелось. Кроме того дерево поддается обработке, шлифуется шпаклюется красится, хоть каждый год в новый цвет.
як робив ремонт "совкошлака", то нові віконні рами з склопакетами все ж ставив з дерева, переплата відносно "пластика" копієшна. Зато дерево "дихає".
По моему в подвале окна не "дыхаты" должны а от случайного ливня прямо в окна защищать, как иллюминатор в батискафе. У нас в центре Днепра так половину Екатерининок снесли после ливня 77года, когда через окна цоколей потопило всё что ниже полутора метров от уровня асфальта. Хотя если жаб на окорочка разводить с шампиньонами в Хфонде - тогда норм и деревяные окна
ще один пєйсатєль, а не чійтаєль, написано було - як робив ремонт "совкошлака", при чім тут цокольне приміщення в новобудові до єкатеринок?
"дихає" через мікропори у деревині, а не пропускає воду через щілини, а от пластик "не дихає", тобто нема мікровентиляції із всіма наступними наслідками