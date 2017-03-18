Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:https://www.bbc.com/ukrainian/features-45963838 [i]"Мені більше до вподоби дерев'яні вікна. Вони натуральні та красиві. Дерево краще дихає, а вікна мають пропускати хоч трохи повітря. Пластик згубно впливає на Землю, та й до того ж він потворний!" - каже німецький турист.
т.е. вырубанные деревья его не бентежать? Дерево дыхаэ, пока его не пропитают краской, лаком и прочим.
vitaliian написав:flyman хоть один умный город есть где власти понимают что пластик в экстерьере не есть хорошо ни с какого ракурса кроме цены. Чето пластиковые мебель с уличных кафе на кухню никто не ставит а пластиковые окна норм. Логика!
в коммерции обычно металлические профиля
ще одна Грета знайшлася із переживанням за "вирубані дерева", а пластик, мабуть, екологічний - це щось нове.