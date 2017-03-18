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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8718871987208721>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 101
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
11
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:06

  Ромасик написав:
  flyman написав:https://www.bbc.com/ukrainian/features-45963838
[i]"Мені більше до вподоби дерев'яні вікна. Вони натуральні та красиві. Дерево краще дихає, а вікна мають пропускати хоч трохи повітря. Пластик згубно впливає на Землю, та й до того ж він потворний!" - каже німецький турист.

т.е. вырубанные деревья его не бентежать?
Дерево дыхаэ, пока его не пропитают краской, лаком и прочим.
  vitaliian написав:flyman хоть один умный город есть где власти понимают что пластик в экстерьере не есть хорошо ни с какого ракурса кроме цены. Чето пластиковые мебель с уличных кафе на кухню никто не ставит а пластиковые окна норм. Логика!

в коммерции обычно металлические профиля

ще одна Грета знайшлася із переживанням за "вирубані дерева",
а пластик, мабуть, екологічний - це щось нове.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:07

Ромасик в моей коммерции окна пластик, но я там не живу а людям которые туда ходят на работу на высокую эстетику не особо смотрят. Открывается, не дует и слава Богу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:15

  flyman написав:а пластик, мабуть, екологічний - це щось нове.

пластик перерабатывается по кругу, если его не выбрасывать на обочинах.
  vitaliian написав:Ромасик в моей коммерции окна пластик, но я там не живу а людям которые туда ходят на работу на высокую эстетику не особо смотрят. Открывается, не дует и слава Богу.

в тех кафешках, где пластиковые окна, там и на эстетику стульев тоже ложили
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:24

  Ромасик написав:
  flyman написав:а пластик, мабуть, екологічний - це щось нове.

пластик перерабатывается по кругу, если его не выбрасывать на обочинах.
  vitaliian написав:Ромасик в моей коммерции окна пластик, но я там не живу а людям которые туда ходят на работу на высокую эстетику не особо смотрят. Открывается, не дует и слава Богу.

в тех кафешках, где пластиковые окна, там и на эстетику стульев тоже ложили

ага, особливо віконний пластик, перепобляється, безкінечно
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:29

Ромасик это модель бизнеса, если у них эконом стайл, кто будет вкладываться в дорогой ремонт и интерьер? Но при этом вам же не рассказывают что их пластиковые табуретки лучше деревянных стульев итальянских мастеров, как тут пытаются на форуме.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Открывается, не дует и слава Богу

Саме так!))
А якщо треба, щоб дихало - то і та функція є у металопластикових))

"Навіщо платити більше?"©😁
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в темі, що з 21 нові ковідні правила перевезень?

https://news.finance.ua/ua/news/-/502059/yaki-dokumenty-neobhidni-dlya-poyizdok-mizh-regionamy-z-21-zhovtnya-infografika

"наближається свято" лохдавна, але тиха гавань КРЖН спасє!

З.І.

Разом з цим пришол і отвєт на вапрос "брати чи не брати ще один фючерс на поставку кавалірки на КРЖН в пішій доступності ШРТ" - ніт!

З.З.І.
ВВП вна неньці у 2021 спарапланірує, так і не добравшись до хаїв 2019.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 жов, 2021 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А отак на хвилиночку - сучасна віконна рама з дерева - це ж вона з чого? - з шпону/євробрусу(тут поправите мене - не хочу наразі підглядати до гугля) - так вона ж клеєна/переклеєна, ламінована/переламінована - то яке там нах дихання???!
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:40

  Успіх написав:А отак на хвилиночку - сучасна віконна рама з дерева - це ж вона з чого? - з шпону/євробрусу(тут поправите мене - не хочу наразі підглядати до гугля) - так вона ж клеєна/переклеєна, ламінована/переламінована - то яке там нах дихання???!

є з суцільного бруса, або з клеєна з кавалків, тобі яка тре?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:50

Модерация присутствует на форуме???

  flyman написав:
  Успіх написав:А отак на хвилиночку - сучасна віконна рама з дерева - це ж вона з чого? - з шпону/євробрусу(тут поправите мене - не хочу наразі підглядати до гугля) - так вона ж клеєна/переклеєна, ламінована/переламінована - то яке там нах дихання???!

є з суцільного бруса, або з клеєна з кавалків, тобі яка тре?

деффачки завязывайте уже этот флуд
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