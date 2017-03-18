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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 101
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
11
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:
  Успіх написав:А отак на хвилиночку - сучасна віконна рама з дерева - це ж вона з чого? - з шпону/євробрусу(тут поправите мене - не хочу наразі підглядати до гугля) - так вона ж клеєна/переклеєна, ламінована/переламінована - то яке там нах дихання???!
для интереса можете кусок osb в воду кинуть, появятся там щели или нет.

- я просто натякаю на те, наскільки воно ЕКОлогічне? ;)
Ще, якщо з цільного брусу - і то, як вже вище писали - він всякою куйнею пропитаний, а якщо, як пише Флай - "з кавалків клеїне" - то тут, і коментувати нічого :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:24

  flyman написав:
  vitaliian написав:Vlad442 с каких это пор пластик стал лучше дерева? Для колхозников пластиковое окно как зеркальце для туземца. Но даже пластиковые рамы стараются ламинировать под дерево чтоб не так убого смотрелось. Кроме того дерево поддается обработке, шлифуется шпаклюется красится, хоть каждый год в новый цвет.

як робив ремонт "совкошлака", то нові віконні рами з склопакетами все ж ставив з дерева, переплата відносно "пластика" копієшна.
Зато дерево "дихає".


Я вам більше скажу-не тільки дихає а ще й гниє! У мене один з кумів та ще один знайомий повелися на цю локшину: в обох вікна стоять по 10 років приблизно, та за цей час кожен уже двічі знімав старе лакове покриття, шліфував та оброблював антисептиком і лакував знову. Така куйня стаеться через те, що через ці вікна вже не "гуляє" вітер, як через старі радянські, і взимку на них постійно випадае конденсат, особливо на кухні та с/в, що призводить з часом до появи плісняви і т.д.
А ПВХ рамам байдуже до конденсата.
п.с. Я розумію, що зараз скажуть, мовляв потрібно встановлювати "правильну" вентиляцію. Так це вірно, та чи в багатьох квартирах чи будинках вона таки є? От Флай наприлад зробив у себе ПВВ?
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:35

  drevlyanin написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:Vlad442 с каких это пор пластик стал лучше дерева? Для колхозников пластиковое окно как зеркальце для туземца. Но даже пластиковые рамы стараются ламинировать под дерево чтоб не так убого смотрелось. Кроме того дерево поддается обработке, шлифуется шпаклюется красится, хоть каждый год в новый цвет.

як робив ремонт "совкошлака", то нові віконні рами з склопакетами все ж ставив з дерева, переплата відносно "пластика" копієшна.
Зато дерево "дихає".


Я вам більше скажу-не тільки дихає а ще й гниє! У мене один з кумів та ще один знайомий повелися на цю локшину: в обох вікна стоять по 10 років приблизно, та за цей час кожен уже двічі знімав старе лакове покриття, шліфував та оброблював антисептиком і лакував знову. Така куйня стаеться через те, що через ці вікна вже не "гуляє" вітер, як через старі радянські, і взимку на них постійно випадае конденсат, особливо на кухні та с/в, що призводить з часом до появи плісняви і т.д.
А ПВХ рамам байдуже до конденсата.
п.с. Я розумію, що зараз скажуть, мовляв потрібно встановлювати "правильну" вентиляцію. Так це вірно, та чи в багатьох квартирах чи будинках вона таки є? От Флай наприлад зробив у себе ПВВ?

що таке ПВВ?

щодо вікон, вікна навряд чи 10 років стоять, може 5 років, нічого підозрілого не замітив, тільки на кухні зимою час від часу витирав конденсат внизу вікна, "щоб не пліснявіло і не гнило" (щоб не пожовкло і не відвалилося)

якщо ПВВ, це про вентиляцію, то на кухні якась вентиляція є, як без неї: там плита, газ і все таке
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:44

  vitaliian написав:Ромасик это модель бизнеса, если у них эконом стайл, кто будет вкладываться в дорогой ремонт и интерьер? Но при этом вам же не рассказывают что их пластиковые табуретки лучше деревянных стульев итальянских мастеров, как тут пытаются на форуме.

да, тут согласен. Не знаю, зачем флаю дерево понадобилось. Может чтобы жуков разводить)
Ромасик
 
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