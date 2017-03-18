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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 жов, 2021 19:07
vitaliian написав: Успіх написав:
А отак на хвилиночку - сучасна віконна рама з дерева - це ж вона з чого? - з шпону/євробрусу(тут поправите мене - не хочу наразі підглядати до гугля) - так вона ж клеєна/переклеєна, ламінована/переламінована - то яке там нах дихання???!
для интереса можете кусок osb в воду кинуть, появятся там щели или нет.
- я просто натякаю на те, наскільки воно ЕКОлогічне?
Ще, якщо з цільного брусу - і то, як вже вище писали - він всякою куйнею пропитаний, а якщо, як пише Флай - "з кавалків клеїне" - то тут, і коментувати нічого
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Додано: Сер 13 жов, 2021 19:24
flyman написав: vitaliian написав:Vlad442
с каких это пор пластик стал лучше дерева? Для колхозников пластиковое окно как зеркальце для туземца. Но даже пластиковые рамы стараются ламинировать под дерево чтоб не так убого смотрелось. Кроме того дерево поддается обработке, шлифуется шпаклюется красится, хоть каждый год в новый цвет.
як робив ремонт "совкошлака", то нові віконні рами з склопакетами все ж ставив з дерева, переплата відносно "пластика" копієшна.
Зато дерево "дихає".
Я вам більше скажу-не тільки дихає а ще й гниє! У мене один з кумів та ще один знайомий повелися на цю локшину: в обох вікна стоять по 10 років приблизно, та за цей час кожен уже двічі знімав старе лакове покриття, шліфував та оброблював антисептиком і лакував знову. Така куйня стаеться через те, що через ці вікна вже не "гуляє" вітер, як через старі радянські, і взимку на них постійно випадае конденсат, особливо на кухні та с/в, що призводить з часом до появи плісняви і т.д.
А ПВХ рамам байдуже до конденсата.
п.с. Я розумію, що зараз скажуть, мовляв потрібно встановлювати "правильну" вентиляцію. Так це вірно, та чи в багатьох квартирах чи будинках вона таки є? От Флай наприлад зробив у себе ПВВ?
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Додано: Сер 13 жов, 2021 19:35
drevlyanin написав: flyman написав: vitaliian написав:Vlad442
с каких это пор пластик стал лучше дерева? Для колхозников пластиковое окно как зеркальце для туземца. Но даже пластиковые рамы стараются ламинировать под дерево чтоб не так убого смотрелось. Кроме того дерево поддается обработке, шлифуется шпаклюется красится, хоть каждый год в новый цвет.
як робив ремонт "совкошлака", то нові віконні рами з склопакетами все ж ставив з дерева, переплата відносно "пластика" копієшна.
Зато дерево "дихає".
Я вам більше скажу-не тільки дихає а ще й гниє! У мене один з кумів та ще один знайомий повелися на цю локшину: в обох вікна стоять по 10 років приблизно, та за цей час кожен уже двічі знімав старе лакове покриття, шліфував та оброблював антисептиком і лакував знову. Така куйня стаеться через те, що через ці вікна вже не "гуляє" вітер, як через старі радянські, і взимку на них постійно випадае конденсат, особливо на кухні та с/в, що призводить з часом до появи плісняви і т.д.
А ПВХ рамам байдуже до конденсата.
п.с. Я розумію, що зараз скажуть, мовляв потрібно встановлювати "правильну" вентиляцію. Так це вірно, та чи в багатьох квартирах чи будинках вона таки є? От Флай наприлад зробив у себе ПВВ?
що таке ПВВ?
щодо вікон, вікна навряд чи 10 років стоять, може 5 років, нічого підозрілого не замітив, тільки на кухні зимою час від часу витирав конденсат внизу вікна, "щоб не пліснявіло і не гнило" (щоб не пожовкло і не відвалилося)
якщо ПВВ, це про вентиляцію, то на кухні якась вентиляція є, як без неї: там плита, газ і все таке
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Додано: Сер 13 жов, 2021 19:44
vitaliian написав:Ромасик
это модель бизнеса, если у них эконом стайл, кто будет вкладываться в дорогой ремонт и интерьер? Но при этом вам же не рассказывают что их пластиковые табуретки лучше деревянных стульев итальянских мастеров, как тут пытаются на форуме.
да, тут согласен. Не знаю, зачем флаю дерево понадобилось. Может чтобы жуков разводить)
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:12
Vlad442 написав:
Ситуация с возросшей стоимостью ремонтов отразилась на рынке аренды.
Раньше неликвидом были дорогие квартиры со свежими ремонтами. Сейчас они уходят быстро. Владельцы бабушатников или уставших 20-летних ремонтов смотрят на них и выставляют свои варианты немного дешевле и они зависают.
В хорошей локации ничего не зависает.
В эконм сегменте, разница в цене аренды квартир с плиткой в санузлах 1990 года и 2020 делает бессмысленным ремонт.
Это в нормальных местах Киева. В Ирпенях возможно иначе.
А в сегменте выше среднего, ремонты которые считались модными ещё 5 лет назад уже считаются неактуальными и глупыми.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:35
Первый написав:
Ржкз
Не злись
Вам, шлаководам, писали - ПРОДАВАЙТЕ ШЛАК.
Люди змінюються. У кого хоч трохи є грошей каклєти на кухні не жарять, і пивас в залі не п’ють поки баба у мартена. Я ці баталії з 2013 року пам’ятаю, коли з Ейром писали Юрі що не бери ти бпс із залою, візьми краще квартет… але пивас у залі переміг.
Ви проіпали момент злити шлачок
Я злюсь? Да я сам позитивчик!
У меня нет ничего что я-бы назвал шлаком.
Раньще как таковой рассматривал свой дореволюционный фонд, но в свете того, что происходит, посмотрел на это под другим углом и он "заиграл новыми красками".
Денег конечно он потребует больше чем сам стоит. Но на что не пойдешь ради идеи.
Концептуансы и понты - это оставьте себе и себе подобным. Кстати, я тут душу наизнанку выворачиваю, а сами-то вы не в шлачке случаем проживаете? Ну-ка нам список всех своих активов выложите, номера карт,коды, размер обуви и справку о вакцинации.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:51
UA написав: kingkongovets написав:
подтверждаю - есть знакомые и на минском и в яскравом
с ужасом ждут постройки интергалом еще нескольких домов на месте тц полярный
Наверное так и надо.
Люди не должны сомневается, что застройщик их преднамеренно наказывает за их же деньги.
В доковидные времена, один бывший сотрудник пошел в Интергал на отделку в Яскравый прорабом. Уволился через неделю со словами - я такое низкоекачество даже за деньги не могу делать.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:53
Vlad442 написав: rjkz написав:
Вот на "Киев" Вы и останавливаетесь. Почему люди едут в Киев? За тем, чего нет в их селе, райцентре, облцентре. Качество жизни (медицина, образование, инфраструктура и тд), доход, перспективы, "движ". Но ведь и Киев - далеко (очень далеко) не идеал. В Варшаве и Праге качество жизни и все остальное выше Киева, в Лондоне и Амстердаме выше чем в Праге и Варшаве. И тд.
И лондонец врядли купит что-то в Варшаве или Киеве, не говоря уж о селах, о которых шла речь в начале.
Лондонцы иногда покупают на пенсии домик в Испании.
Большие города это не всегда качество жизни. Это скорей способ заработка.
Это уже частность. Я пытался описать закономерность.
Если не выщло - звыняйте дядьку.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:02
Vlad442 написав: rjkz написав:
Если взять в сравнение вторичку - да, очень недорого. Но не все объекты стоят как "хрущ на Тампере" (захар). Есть-же в Киеве цены и 6 и 7 и даже 8 куе за метр. И кто-то их покупает.
rjkz написав:
Возле ЦП (настоящего, а не ЖК его имени ) есть квартиры и по 100 млн долларов. Я лишь хочу показать, что за сопоставимые с киевскими ЖК ценами можно себе позволить соверщенно другое качество жизни.
Не понял. Вы сравниваете элитку в Киеве за, скажем, миллион, и говортите, что в НЮ элитка сто миллионов. Это не сопоставимые с киевскими ЖК ценами. Это разница в сто раз. Цифры вполне отображают разный вес НЮ и Киева.
Вы соверщенно не так поняли.
"Элитка" в Киеве и НЙ -это разные вселенные.
Я взял бизнес в Киеве и бизнес в НЙ и только сделал ремарку, что в НЙ, как и в странах З.Европы есть особо дорогостоящая недвижимость, но беря за определенный ценник в Киеве, люди должны отдавать себе отчет, что за эти деньги они могут купить очень неплохое жилье в НЙ.
Это немного разные акценты, не так-ли?
Мне-же упорно пытаются приписать точку зрения, что я считаю, что цены в НЙ и Киеве одинаковые. Пока нет, но Киевские уже налазят.
В НЙ цены не растут с начала ковида, даже есть небольшое снижение.
Это не по всей стране так.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:08
UA написав: vitaliian написав: UA написав:
Доходность аренды будет падать и дальше?
Когда вырастет доходность депозитов многие из аренды вернуться туда.
Продать квартиру это не снять деньги с депо.
Налоги до 3 лет права собственности тоже манёвренности не добавляет.
А Вы представьте, что ВСЕ захотели выйти из бетона и отнести деньги в банк.
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