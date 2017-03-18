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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:16
Vlad442 написав: UA написав:
Продать квартиру это не снять деньги с депо.
Налоги до 3 лет права собственности тоже манёвренности не добавляет.
Даже без налогов. Продать это всегда дешево, купить дорого. Я, чтобы подобрать недорогие хорошие варианты на вторичке, немало побегал. Слить сейчас чистую по документам квартиру, которая приносит доход, чтобы перевложиться в депо, а потом бегать общаться с неадекватными продавцами, идиотами агентами и думать есть ли подводные камни в документах. Потом доводить ее до ума, комплектовать техникой, мебелью. Оно того не стоит.
Тут как-бы многие считают, что купить, сделать или продать квартиру - этотак-же просто как купить бигмак в макдоналдсе.
И дают советы мирового масштаба и мировой-же глупости (Булгаков)
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