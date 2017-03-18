rjkz написав:

Vlad442 написав: rjkz написав: Если взять в сравнение вторичку - да, очень недорого. Но не все объекты стоят как "хрущ на Тампере" (захар). Есть-же в Киеве цены и 6 и 7 и даже 8 куе за метр. И кто-то их покупает.

Если взять в сравнение вторичку - да, очень недорого. Но не все объекты стоят как "хрущ на Тампере" (захар). Есть-же в Киеве цены и 6 и 7 и даже 8 куе за метр. И кто-то их покупает. rjkz написав: Возле ЦП (настоящего, а не ЖК его имени ) есть квартиры и по 100 млн долларов. Я лишь хочу показать, что за сопоставимые с киевскими ЖК ценами можно себе позволить соверщенно другое качество жизни. Возле ЦП (настоящего, а не ЖК его имени ) есть квартиры и по 100 млн долларов. Я лишь хочу показать, что за сопоставимые с киевскими ЖК ценами можно себе позволить соверщенно другое качество жизни.

Не понял. Вы сравниваете элитку в Киеве за, скажем, миллион, и говортите, что в НЮ элитка сто миллионов. Это не сопоставимые с киевскими ЖК ценами. Это разница в сто раз. Цифры вполне отображают разный вес НЮ и Киева. Не понял. Вы сравниваете элитку в Киеве за, скажем, миллион, и говортите, что в НЮ элитка сто миллионов. Это не сопоставимые с киевскими ЖК ценами. Это разница в сто раз. Цифры вполне отображают разный вес НЮ и Киева.

Вы соверщенно не так поняли."Элитка" в Киеве и НЙ -это разные вселенные.Я взял бизнес в Киеве и бизнес в НЙ и только сделал ремарку, что в НЙ, как и в странах З.Европы есть особо дорогостоящая недвижимость, но беря за определенный ценник в Киеве, люди должны отдавать себе отчет, что за эти деньги они могут купить очень неплохое жилье в НЙ.Это немного разные акценты, не так-ли?Мне-же упорно пытаются приписать точку зрения, что я считаю, что цены в НЙ и Киеве одинаковые. Пока нет, но Киевские уже налазят.В НЙ цены не растут с начала ковида, даже есть небольшое снижение.Это не по всей стране так.