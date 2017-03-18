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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:16
Vlad442 написав: UA написав:
Продать квартиру это не снять деньги с депо.
Налоги до 3 лет права собственности тоже манёвренности не добавляет.
Даже без налогов. Продать это всегда дешево, купить дорого. Я, чтобы подобрать недорогие хорошие варианты на вторичке, немало побегал. Слить сейчас чистую по документам квартиру, которая приносит доход, чтобы перевложиться в депо, а потом бегать общаться с неадекватными продавцами, идиотами агентами и думать есть ли подводные камни в документах. Потом доводить ее до ума, комплектовать техникой, мебелью. Оно того не стоит.
Тут как-бы многие считают, что купить, сделать или продать квартиру - этотак-же просто как купить бигмак в макдоналдсе.
И дают советы мирового масштаба и мировой-же глупости (Булгаков)
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rjkz
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Додано: Сер 13 жов, 2021 22:22
rjkz написав: Vlad442 написав: rjkz написав:
Если взять в сравнение вторичку - да, очень недорого. Но не все объекты стоят как "хрущ на Тампере" (захар). Есть-же в Киеве цены и 6 и 7 и даже 8 куе за метр. И кто-то их покупает.
rjkz написав:
Возле ЦП (настоящего, а не ЖК его имени ) есть квартиры и по 100 млн долларов. Я лишь хочу показать, что за сопоставимые с киевскими ЖК ценами можно себе позволить соверщенно другое качество жизни.
Не понял. Вы сравниваете элитку в Киеве за, скажем, миллион, и говортите, что в НЮ элитка сто миллионов. Это не сопоставимые с киевскими ЖК ценами. Это разница в сто раз. Цифры вполне отображают разный вес НЮ и Киева.
Вы соверщенно не так поняли.
"Элитка" в Киеве и НЙ -это разные вселенные.
Я взял бизнес в Киеве и бизнес в НЙ и только сделал ремарку, что в НЙ, как и в странах З.Европы есть особо дорогостоящая недвижимость, но беря за определенный ценник в Киеве, люди должны отдавать себе отчет, что за эти деньги они могут купить очень неплохое жилье в НЙ.
Это немного разные акценты, не так-ли?
Мне-же упорно пытаются приписать точку зрения, что я считаю, что цены в НЙ и Киеве одинаковые. Пока нет, но Киевские уже налазят.
В НЙ цены не растут с начала ковида, даже есть небольшое снижение.
Это не по всей стране так.
А що трапилося? Ти ще вчора доказував що вартість така як у ньюйорку. А сьогодні виявляється що це наклеп на тебе і ти нічого не доказував.
Почав продавати любимий АППС люкс і виявилося що ціни все таки не такі?
Життя коротке. Не страждай. Продай одну орендну і купи таку ж в Стокгольмі. Ціни ж однакові.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 22:58
Первый написав:
А що трапилося? Ти ще вчора доказував що вартість така як у ньюйорку. А сьогодні виявляється що це наклеп на тебе і ти нічого не доказував.
Почав продавати любимий АППС люкс і виявилося що ціни все таки не такі?
Життя коротке. Не страждай. Продай одну орендну і купи таку ж в Стокгольмі.
Ціни ж однакові.
rjkz написав:
Тут как-бы многие считают, что купить, сделать или продать квартиру - этотак-же просто как купить бигмак в макдоналдсе.
И дают советы мирового масштаба и мировой-же глупости
(Булгаков)
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flyman
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Додано: Сер 13 жов, 2021 23:50
flyman написав:
що таке ПВВ?
щодо вікон, вікна навряд чи 10 років стоять, може 5 років, нічого підозрілого не замітив, тільки на кухні зимою час від часу витирав конденсат внизу вікна, "щоб не пліснявіло і не гнило" (щоб не пожовкло і не відвалилося)
якщо ПВВ, це про вентиляцію, то на кухні якась вентиляція є, як без неї: там плита, газ і все таке
ПВВ-приточно витяжна вентиляція. Якщо в квартирі постійно проживають і готують їжу на декількох осіб, та ще й є малі діти(постійні прання та сушка) то конденсат буде не час від часу а постійно. Може якщо рами з дубу, буде менше проблем, а соснові стільки як пластикові не проживуть.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 23:59
rjkz написав:
А Вы представьте, что ВСЕ захотели выйти из бетона и отнести деньги в банк.
Ну вы того, не перегибайте. ВСЕ-слишком обширное множество, что бы допускать, даже теоретически, подобную возможность.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 06:33
Faceless написав: flyman написав: Faceless написав:
Только что там делать, в той Болгарии? Забальзамироваться?
садить картошку,
а що робить пєнсу в Києві і Ландині?
чи чого їхать з Н.Й. в Маямі?
або що робить условному акурту в Анталії?
х.з. бо не пенс., буду пенсом напишу, дажє відосік на ютуб закладу
Порівнювати з НЙ->Маямі некоректно. Умовному англійському/німецьмому пенсу в Болгарії не отримати рівня сервісу, як удома, медичного в першу чергу. Американець же нічого фактично не втрачає.
Тим паче, їхати в вншу, досить далеку країну, набагато біднішу, менш розвинену, менш цивілізовану на старість - щоб бути в ще більшій самотності?
Побывав один раз (больше не хочу) в Болгарии, могу сказать - пенсов там действительно много. расийских. это Крым 2.0. Очень много машин с росномерами и расийских флагов(блевать хочется). Сервис чуть лучше совка. Что там делать лондонскому пенсу - ума не приложу. Еще одно наблюдение - западно-европейские и американские люди не прутся от естественных водоемов и не любят солнце. Это наше наследие - пионэрское лето, артеки и тд.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 06:40
Slon_Nosov написав:
сомнительное место для подобного доробла, как бы там соседние дома не завалились...
ну и готовьтесь к новым чудесам с парковкой и пробками.
раньше центр ценился из за небольшой плотности населения. к сожалению теперь жить в центре эдакий мазохизм.
Это уже можно про весь Киев сказать.
Так что нечего тут своим центром козырять.
"Парниша, ну-ка тормозни, ты из какого района тут нарисовался? Мелочь есть? А-ну попрыгай."
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