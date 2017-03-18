Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Продать квартиру это не снять деньги с депо. Налоги до 3 лет права собственности тоже манёвренности не добавляет.
Даже без налогов. Продать это всегда дешево, купить дорого. Я, чтобы подобрать недорогие хорошие варианты на вторичке, немало побегал. Слить сейчас чистую по документам квартиру, которая приносит доход, чтобы перевложиться в депо, а потом бегать общаться с неадекватными продавцами, идиотами агентами и думать есть ли подводные камни в документах. Потом доводить ее до ума, комплектовать техникой, мебелью. Оно того не стоит.
Тут как-бы многие считают, что купить, сделать или продать квартиру - этотак-же просто как купить бигмак в макдоналдсе. И дают советы мирового масштаба и мировой-же глупости (Булгаков)
rjkz написав:Если взять в сравнение вторичку - да, очень недорого. Но не все объекты стоят как "хрущ на Тампере" (захар). Есть-же в Киеве цены и 6 и 7 и даже 8 куе за метр. И кто-то их покупает.
rjkz написав:Возле ЦП (настоящего, а не ЖК его имени ) есть квартиры и по 100 млн долларов. Я лишь хочу показать, что за сопоставимые с киевскими ЖК ценами можно себе позволить соверщенно другое качество жизни.
Не понял. Вы сравниваете элитку в Киеве за, скажем, миллион, и говортите, что в НЮ элитка сто миллионов. Это не сопоставимые с киевскими ЖК ценами. Это разница в сто раз. Цифры вполне отображают разный вес НЮ и Киева.
Вы соверщенно не так поняли. "Элитка" в Киеве и НЙ -это разные вселенные. Я взял бизнес в Киеве и бизнес в НЙ и только сделал ремарку, что в НЙ, как и в странах З.Европы есть особо дорогостоящая недвижимость, но беря за определенный ценник в Киеве, люди должны отдавать себе отчет, что за эти деньги они могут купить очень неплохое жилье в НЙ. Это немного разные акценты, не так-ли? Мне-же упорно пытаются приписать точку зрения, что я считаю, что цены в НЙ и Киеве одинаковые. Пока нет, но Киевские уже налазят. В НЙ цены не растут с начала ковида, даже есть небольшое снижение. Это не по всей стране так.
А що трапилося? Ти ще вчора доказував що вартість така як у ньюйорку. А сьогодні виявляється що це наклеп на тебе і ти нічого не доказував. Почав продавати любимий АППС люкс і виявилося що ціни все таки не такі?
Життя коротке. Не страждай. Продай одну орендну і купи таку ж в Стокгольмі. Ціни ж однакові.
щодо вікон, вікна навряд чи 10 років стоять, може 5 років, нічого підозрілого не замітив, тільки на кухні зимою час від часу витирав конденсат внизу вікна, "щоб не пліснявіло і не гнило" (щоб не пожовкло і не відвалилося)
якщо ПВВ, це про вентиляцію, то на кухні якась вентиляція є, як без неї: там плита, газ і все таке
ПВВ-приточно витяжна вентиляція. Якщо в квартирі постійно проживають і готують їжу на декількох осіб, та ще й є малі діти(постійні прання та сушка) то конденсат буде не час від часу а постійно. Може якщо рами з дубу, буде менше проблем, а соснові стільки як пластикові не проживуть.
Faceless написав:Только что там делать, в той Болгарии? Забальзамироваться?
садить картошку, а що робить пєнсу в Києві і Ландині? чи чого їхать з Н.Й. в Маямі? або що робить условному акурту в Анталії? х.з. бо не пенс., буду пенсом напишу, дажє відосік на ютуб закладу
Порівнювати з НЙ->Маямі некоректно. Умовному англійському/німецьмому пенсу в Болгарії не отримати рівня сервісу, як удома, медичного в першу чергу. Американець же нічого фактично не втрачає.
Тим паче, їхати в вншу, досить далеку країну, набагато біднішу, менш розвинену, менш цивілізовану на старість - щоб бути в ще більшій самотності?
Побывав один раз (больше не хочу) в Болгарии, могу сказать - пенсов там действительно много. расийских. это Крым 2.0. Очень много машин с росномерами и расийских флагов(блевать хочется). Сервис чуть лучше совка. Что там делать лондонскому пенсу - ума не приложу. Еще одно наблюдение - западно-европейские и американские люди не прутся от естественных водоемов и не любят солнце. Это наше наследие - пионэрское лето, артеки и тд.
rjkz написав:И уж тем более не купит в том селе дом, если есть село возле города, с хорошей дорогой, электричкой, даже амбулаторией и фермой, на которой кто-то как-то работает. Дом, допустим, стоит 2 куе, но покупателей тоже не густо, поэтому продавать можно десятилетиями. Возле этого села есть городок, житель которого даже не подозревает о существовании самого первого, а может и второго села и уж точно не купит там ничего. Но каждый житель этих сел знает про этот городок. Потом идет, скажем, райцентр, облцентр, столица. Логика сохраняется. Все хотят в конечном счете в Киев, но не у каждого на это есть возможности. Вот на "Киев" Вы и останавливаетесь. Почему люди едут в Киев? За тем, чего нет в их селе, райцентре, облцентре. Качество жизни (медицина, образование, инфраструктура и тд), доход, перспективы, "движ". Но ведь и Киев - далеко (очень далеко) не идеал. В Варшаве и Праге качество жизни и все остальное выше Киева, в Лондоне и Амстердаме выше чем в Праге и Варшаве. И тд. И лондонец врядли купит что-то в Варшаве или Киеве, не говоря уж о селах, о которых шла речь в начале. И то, что Вы (или Вам) приводят какие-то цены в разы и на порядки выше киевских, это не значит, что нет возможностей взять что-то намного дешевле.. Вернемся на минуту к авалоновскому Бруклинбэй за 750 куе за 96 метров. Я ведь не утверждаю, что вся недвига бизнескласса в НЙ стоит 7 куе за м2. Возле ЦП (настоящего, а не ЖК его имени ) есть квартиры и по 100 млн долларов. Я лишь хочу показать, что за сопоставимые с киевскими ЖК ценами можно себе позволить соверщенно другое качество жизни. И покупающий за 7 куе метр в авалоне даже может не знает где наш Киев находится. Вот это "масштабирование" и показывает несоответствие ряда сегментов киевских цен тому, что покупатель получает. Иными словами, житель села, вместо того, чтобы купить себе качество жизни Киева, покупает по киевским ценам хату в селе. Или концептуальный новострой, но в селе, в дали от цивилизации. Надеюсь, свою точку зрения объяснил?
Контрпример: есть под Полтавой [s]база отдыха[/s] релакс парк Верхолы. Когда я показывал цены там своему экс-коллеге в Праге, то он был в шоке "мы в Австрии дешевле отдыхали" http://verholy.com/ С одной стороны, возникает вопрос "как не обанкротились, кто там отдыхает, почему не поехали в ....?" С другой, понимаешь, что раз бузинес-модель таки рабочая, то чего-то, значит, не знаешь сам.
Так, вот, о чём я: а) есть явно определенные люди, чья сфера получения дохода жёстко привязана к Украине, и даже имея где-то "там" квартиры-дома, в Украине они тоже хотят жить богато и красиво; б) исходя из а), не все могут телепортироваться на Запад; в) кроме самой верхней категории ПА7куе и далее, есть ещё "ПА3куе, ПА5куе"; если в Киеве они могут претендовать ещё на некую Ылитеость, то даже в Праге, пардон, им за эти деньги светит лишь панелька эпохи ЧССР, в то время как получать они будут +/- те самые деньги (напомню, мы говорим не об электриках); иначе был бы Эйр уже давно в Амстердаме, а не мучился тут с вильнолюдями.
Что, между тем, не отменяет спекулятивного накручивания цен вследствие того, что лосось весь ринулся в арендный бизнес. ИМнХО при будущем девале (когда бы он ни был) повторится традиционная ситуация: массовая аренда в грн останется +/- на тех же уровнях, а долларовая стоимость квартир снизится до уровней поддержки подупавшим спросом.
1. Есть люди, которые любят страдать и тратить лишние деньги. Мои родственники упорно ездят 30 км на дачу, где нет условий для жизни, чтобы поковыряться в огороде. утром выезжают вечером обратно. Что это за удовольствие - я не понимаю. Другие упорно отдыхают только в Украине. Я после того как в середине 00-х первый раз попал в Египет, перестал ездить в Крым. Те упорно, каждый год почти до самого захвата. Теперь ездят в Бердянск. Даже загранпаспорта никогда не было. 2. Да, есть люди, которые здесь могут жить от пуза, а за пределами Украины только отдыхать и шопиться. Собственно из-за таких Украина в той ж0пе и находится. 3. Но миллионы это уже сделали. 4. Я как раз говорю, что с определенной цифры уже можно что-то ловить в совсем других странах. Я не знаю ничего про Прагу, к своему сожалению, но пример с бизнесновостроем за 750 куе и 3к 2 горшка "хрущ" за 250 куе можно легко трансформировать в что-то немного дешевле через пролив от Манхеттена: 200 куе https://www.trulia.com/p/nj/bayonne/207 ... 2197798954 499 куе https://www.trulia.com/p/nj/bayonne/71- ... 2088507817 550 куе https://www.trulia.com/p/nj/bayonne/273 ... 2005821360 Это, кстати, 2-фэмели хаус. В одном юните можно жить, второй официально сдавать. тысячи 2-2,5 в месяц. Очень неплохой вариант.
Это приличный городок, там есть и дороже и дешевле. Это я еще не смотрел цены в городах типа Чикаго (не Антоновича 44, а штат Иллинойс. как-бы там не оказалось дешевле, чем ЧикагА в Киеве). У нас в головах при слове Америка и недвижимость сразу миллионный разряд выскакивает. Нифига подобного, вернее, совсем не обязательно.
Vlad442 написав:Не понял. Вы сравниваете элитку в Киеве за, скажем, миллион, и говортите, что в НЮ элитка сто миллионов. Это не сопоставимые с киевскими ЖК ценами. Это разница в сто раз. Цифры вполне отображают разный вес НЮ и Киева.
Вы соверщенно не так поняли. "Элитка" в Киеве и НЙ -это разные вселенные. Я взял бизнес в Киеве и бизнес в НЙ и только сделал ремарку, что в НЙ, как и в странах З.Европы есть особо дорогостоящая недвижимость, но беря за определенный ценник в Киеве, люди должны отдавать себе отчет, что за эти деньги они могут купить очень неплохое жилье в НЙ. Это немного разные акценты, не так-ли? Мне-же упорно пытаются приписать точку зрения, что я считаю, что цены в НЙ и Киеве одинаковые. Пока нет, но Киевские уже налазят. В НЙ цены не растут с начала ковида, даже есть небольшое снижение. Это не по всей стране так.
А що трапилося? Ти ще вчора доказував що вартість така як у ньюйорку. А сьогодні виявляється що це наклеп на тебе і ти нічого не доказував. Почав продавати любимий АППС люкс і виявилося що ціни все таки не такі?
Життя коротке. Не страждай. Продай одну орендну і купи таку ж в Стокгольмі. Ціни ж однакові.
Читать научился уже здорово. Скоро научишься понимать что читаешь. ЗЫ:Я понимаю, для тебя это непривычно, но не всем, "чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное".