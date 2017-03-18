rjkz написав:

И уж тем более не купит в том селе дом, если есть село возле города, с хорошей дорогой, электричкой, даже амбулаторией и фермой, на которой кто-то как-то работает. Дом, допустим, стоит 2 куе, но покупателей тоже не густо, поэтому продавать можно десятилетиями. Возле этого села есть городок, житель которого даже не подозревает о существовании самого первого, а может и второго села и уж точно не купит там ничего. Но каждый житель этих сел знает про этот городок. Потом идет, скажем, райцентр, облцентр, столица. Логика сохраняется. Все хотят в конечном счете в Киев, но не у каждого на это есть возможности.Вот на "Киев" Вы и останавливаетесь. Почему люди едут в Киев? За тем, чего нет в их селе, райцентре, облцентре. Качество жизни (медицина, образование, инфраструктура и тд), доход, перспективы, "движ". Но ведь и Киев - далеко (очень далеко) не идеал. В Варшаве и Праге качество жизни и все остальное выше Киева, в Лондоне и Амстердаме выше чем в Праге и Варшаве. И тд.И лондонец врядли купит что-то в Варшаве или Киеве, не говоря уж о селах, о которых шла речь в начале. И то, что Вы (или Вам) приводят какие-то цены в разы и на порядки выше киевских, это не значит, что нет возможностей взять что-то намного дешевле..Вернемся на минуту к авалоновскому Бруклинбэй за 750 куе за 96 метров. Я ведь не утверждаю, что вся недвига бизнескласса в НЙ стоит 7 куе за м2. Возле ЦП (настоящего, а не ЖК его имени ) есть квартиры и по 100 млн долларов. Я лишь хочу показать, что за сопоставимые с киевскими ЖК ценами можно себе позволить соверщенно другое качество жизни. И покупающий за 7 куе метр в авалоне даже может не знает где наш Киев находится.Вот это "масштабирование" и показывает несоответствие ряда сегментов киевских цен тому, что покупатель получает. Иными словами, житель села, вместо того, чтобы купить себе качество жизни Киева, покупает по киевским ценам хату в селе.Или концептуальный новострой, но в селе, в дали от цивилизации.Надеюсь, свою точку зрения объяснил?