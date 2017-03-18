Vlad442 написав:
Даже без налогов. Продать это всегда дешево, купить дорого. Я, чтобы подобрать недорогие хорошие варианты на вторичке, немало побегал. Слить сейчас чистую по документам квартиру, которая приносит доход, чтобы перевложиться в депо, а потом бегать общаться с неадекватными продавцами, идиотами агентами и думать есть ли подводные камни в документах. Потом доводить ее до ума, комплектовать техникой, мебелью. Оно того не стоит.
берём чужие ненадолго отдаем свои и навсегда? Это потому что в расчеты вмешиваются эмоции "ненадолго" и "навсегда".
Вы скорее описали ваши внутренние тяготы переживаний, чем реальные трудности.
Если продавец/рыл неадекватен может лучше вообще не тратить на него время, неизвестно какой финт он выкинет? Не хотите доводить до ума - покупайте уже с ремонтом, я после двух ремонтов зарёкся этим заниматься. Боитесь налога при продаже? Да включите его в ценник и забудьте что этот налог вообще существует.
На рынке продают что угодно в ТЧ и чистые квартиры с документами даже с арендаторами которые приносят доход. Бывает что продают дешевле чем купили, особенно если вложились в ремонт. Логичнее этот риск обдумывать до покупки/ремонта, а не после, тогда на одно душевное мучение станет меньше.