Додано: Чет 14 жов, 2021 08:44

Vlad442 написав: UA написав: Продать квартиру это не снять деньги с депо.

Налоги до 3 лет права собственности тоже манёвренности не добавляет. Продать квартиру это не снять деньги с депо.Налоги до 3 лет права собственности тоже манёвренности не добавляет.

Даже без налогов. Продать это всегда дешево, купить дорого. Я, чтобы подобрать недорогие хорошие варианты на вторичке, немало побегал. Слить сейчас чистую по документам квартиру, которая приносит доход, чтобы перевложиться в депо, а потом бегать общаться с неадекватными продавцами, идиотами агентами и думать есть ли подводные камни в документах. Потом доводить ее до ума, комплектовать техникой, мебелью. Оно того не стоит. Даже без налогов. Продать это всегда дешево, купить дорого. Я, чтобы подобрать недорогие хорошие варианты на вторичке, немало побегал. Слить сейчас чистую по документам квартиру, которая приносит доход, чтобы перевложиться в депо, а потом бегать общаться с неадекватными продавцами, идиотами агентами и думать есть ли подводные камни в документах. Потом доводить ее до ума, комплектовать техникой, мебелью. Оно того не стоит.

берём чужие ненадолго отдаем свои и навсегда? Это потому что в расчеты вмешиваются эмоции "ненадолго" и "навсегда".Вы скорее описали ваши внутренние тяготы переживаний, чем реальные трудности.Если продавец/рыл неадекватен может лучше вообще не тратить на него время, неизвестно какой финт он выкинет? Не хотите доводить до ума - покупайте уже с ремонтом, я после двух ремонтов зарёкся этим заниматься. Боитесь налога при продаже? Да включите его в ценник и забудьте что этот налог вообще существует.На рынке продают что угодно в ТЧ и чистые квартиры с документами даже с арендаторами которые приносят доход. Бывает что продают дешевле чем купили, особенно если вложились в ремонт. Логичнее этот риск обдумывать до покупки/ремонта, а не после, тогда на одно душевное мучение станет меньше.