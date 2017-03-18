Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Продать квартиру это не снять деньги с депо. Налоги до 3 лет права собственности тоже манёвренности не добавляет.
Даже без налогов. Продать это всегда дешево, купить дорого. Я, чтобы подобрать недорогие хорошие варианты на вторичке, немало побегал. Слить сейчас чистую по документам квартиру, которая приносит доход, чтобы перевложиться в депо, а потом бегать общаться с неадекватными продавцами, идиотами агентами и думать есть ли подводные камни в документах. Потом доводить ее до ума, комплектовать техникой, мебелью. Оно того не стоит.
берём чужие ненадолго отдаем свои и навсегда? Это потому что в расчеты вмешиваются эмоции "ненадолго" и "навсегда".
Вы скорее описали ваши внутренние тяготы переживаний, чем реальные трудности.
Если продавец/рыл неадекватен может лучше вообще не тратить на него время, неизвестно какой финт он выкинет? Не хотите доводить до ума - покупайте уже с ремонтом, я после двух ремонтов зарёкся этим заниматься. Боитесь налога при продаже? Да включите его в ценник и забудьте что этот налог вообще существует.
На рынке продают что угодно в ТЧ и чистые квартиры с документами даже с арендаторами которые приносят доход. Бывает что продают дешевле чем купили, особенно если вложились в ремонт. Логичнее этот риск обдумывать до покупки/ремонта, а не после, тогда на одно душевное мучение станет меньше.
Читать научился уже здорово. Скоро научишься понимать что читаешь. ЗЫ:Я понимаю, для тебя это непривычно, но не всем, "чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное".
Ти навіть читать себе не вмієш, не те що розуміть.
Ось ти написав
4. Я как раз говорю, что с определенной цифры уже можно что-то ловить в совсем других странах. Я не знаю ничего про Прагу, к своему сожалению, но пример с бизнесновостроем за 750 куе и 3к 2 горшка "хрущ" за 250 куе можно легко трансформировать в что-то немного дешевле через пролив от Манхеттена: 200 куе https://www.trulia.com/p/nj/bayonne/207 ... 2197798954 499 куе https://www.trulia.com/p/nj/bayonne/71- ... 2088507817 550 куе https://www.trulia.com/p/nj/bayonne/273 ... 2005821360 Это, кстати, 2-фэмели хаус. В одном юните можно жить, второй официально сдавать. тысячи 2-2,5 в месяц. Очень неплохой вариант.»
Береш свою АППС люкс і міняєш один на один через пролив манхетена, а сталінку на манхетен.
Це ж наче очевидні речі. Ціни ж однакові. Чи що ти намагаєшся доказати? Те що ти напився крові орендарів, що вистачить на манхетен і без продати чогось не потрібного, всі це зрозуміли. Не зрозуміло навіщо за рівних київських цін з манхетеном і Стокгольмом ти тут страждаєш.
Але реальність інша. І у тебе якийсь сюр і базове не розуміння речей. В умовного зРадіо зп 6 кує. (Сорі що про зРадіо, але на його думку у решти мінзар, у деяких середня по країні). Зп в 6 кує з нічого не з’являється. Це результат багаторічної праці. Умовний зРадіо назбирав на афігенну квартиру (на його думку) на бабалоні. Навіщо йому бомж квартира в єбенях ньюйорку за ці гроші? Зп 6 кує тут і зп 6 кує це акуєть які різні зп. Тут купить умовне тт чи бабалонь і продовжить отримувати 6 кує і їздити на службовій камрі третім топом в офіс.
Там купит бомж хату в єбенях і на трак чи посуд мити.
Раз сотий пишу. Моя особиста думка. Якщо працюєш третім топом то нах той ньюйорк. якщо встав в орендному АППС люкс і на роботу посуд мити, то краще з єбеней ньюйорку. Ті мільйони про які ви пишите це якраз такі історії.
в переутвержденном вчера проекте подольского мостового перехода есть арочный мост через озеро радуга длиной 204 метра на 6 полос
это значит, что от изначального проекта, предусматривающего выход через микитенко/стальского на волкова и далее на броварской проспект не отказались и после ввода выходов на бальзака и навои займутся и им
rjkz написав:Это приличный городок, там есть и дороже и дешевле. Это я еще не смотрел цены в городах типа Чикаго (не Антоновича 44, а штат Иллинойс. как-бы там не оказалось дешевле, чем ЧикагА в Киеве). У нас в головах при слове Америка и недвижимость сразу миллионный разряд выскакивает. Нифига подобного, вернее, совсем не обязательно.
Уверен, в Чехии тоже есть варианты.
Я не специалист п зарубежной недвижимости, но, как мне кажется, сравнивать нужно с аналогичным. Чикаго с Харьковом, например. Бизнес с аналогичным бизнесом или эконом с экономом. Это уже не говоря о преградах типа визы. Украина сейчас часть глобального мира, поэтому я сомневаюсь, что есть перекос в ценах. Украина небогатая страна с недорогой недвижимостью.
rjkz написав: А Вы представьте, что ВСЕ захотели выйти из бетона и отнести деньги в банк.
Ну вы того, не перегибайте. ВСЕ-слишком обширное множество, что бы допускать, даже теоретически, подобную возможность.
Я про "чистильщиков обуви" которые толпой решили стать лендлордами. Как толпой зашли так толпой пойдут на выход. Стадный инстинкт, знаете-ли.
А если вкладчики банков все захотят выйти?
Большинство людей вложило в недвигу свободные деньги, им не горит. Плюс хоть какие-то деньги аренда приносит и продавать дешевле чем покупали мало кто захочет. Еще многим психологически проще быть с бетоном, чем с кешем. До последнего времени (с 1991 до 2017) депозиты давали большую процентную доходность чем аренда, но люди вкладывались в недвигу.
UA написав:Продать квартиру это не снять деньги с депо. Налоги до 3 лет права собственности тоже манёвренности не добавляет.
Даже без налогов. Продать это всегда дешево, купить дорого. Я, чтобы подобрать недорогие хорошие варианты на вторичке, немало побегал. Слить сейчас чистую по документам квартиру, которая приносит доход, чтобы перевложиться в депо, а потом бегать общаться с неадекватными продавцами, идиотами агентами и думать есть ли подводные камни в документах. Потом доводить ее до ума, комплектовать техникой, мебелью. Оно того не стоит.
берём чужие ненадолго отдаем свои и навсегда? Это потому что в расчеты вмешиваются эмоции "ненадолго" и "навсегда".
Вы скорее описали ваши внутренние тяготы переживаний, чем реальные трудности.
Если продавец/рыл неадекватен может лучше вообще не тратить на него время, неизвестно какой финт он выкинет? Не хотите доводить до ума - покупайте уже с ремонтом, я после двух ремонтов зарёкся этим заниматься. Боитесь налога при продаже? Да включите его в ценник и забудьте что этот налог вообще существует.
На рынке продают что угодно в ТЧ и чистые квартиры с документами даже с арендаторами которые приносят доход. Бывает что продают дешевле чем купили, особенно если вложились в ремонт. Логичнее этот риск обдумывать до покупки/ремонта, а не после, тогда на одно душевное мучение станет меньше.
Как-то у вас все просто. Это себе купить легко. Понравилось, я могу в этом жить, покупаешь, хотя может в этом же доме на первом этаже стоит дешевле. Покупка под аренду это бизнес. Если не выбегаешь и не найдешь вариант, который обеспечивает хорошую рентабельность, то зачем этим заниматься? Это не магазин, где пошел, взял с полки, положил в корзину. На ОЛХ висят месяцами хотелки с неадекватными ценами и, зачастую, агентскими. Я что идиот такое покупать?
rjkz написав:Это приличный городок, там есть и дороже и дешевле. Это я еще не смотрел цены в городах типа Чикаго (не Антоновича 44, а штат Иллинойс. как-бы там не оказалось дешевле, чем ЧикагА в Киеве). У нас в головах при слове Америка и недвижимость сразу миллионный разряд выскакивает. Нифига подобного, вернее, совсем не обязательно.
Уверен, в Чехии тоже есть варианты.
Я не специалист п зарубежной недвижимости, но, как мне кажется, сравнивать нужно с аналогичным. Чикаго с Харьковом, например. Бизнес с аналогичным бизнесом или эконом с экономом. Это уже не говоря о преградах типа визы. Украина сейчас часть глобального мира, поэтому я сомневаюсь, что есть перекос в ценах. Украина небогатая страна с недорогой недвижимостью.
Але великі "вступні" в цей бізнес! Це ж не Житомирськими шкарпетулями затарився на 1Куй і вже "ввійшов в бізнес", чи на Хмельницькому ринку набрав рюкзаків/взуття/курточок на 8-10Куїв і теж "війшов в бізнес")) Так що не всім "начищувачам взуття" - доступний цей бізнес!